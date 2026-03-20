Vita di Città
“Parole antiche, voci nuove”: laboratorio e reading musicale a Corato con il cantautore Mizio Vilardi
Appuntamento previsto domenica 2 marzo
Corato - venerdì 20 marzo 2026 Comunicato Stampa
Domenica 22 marzo alle ore 19.30, presso la Chiesa di Maria SS. Incoronata di Corato, si terrà "Parole antiche, voci nuove", restituzione pubblica del laboratorio di scrittura creativa in dialetto realizzato all'interno dei percorsi di "Immergiti nella tua armonia".
L'evento sarà un reading musicale aperto alla cittadinanza, in cui gli elaborati degli allievi prenderanno voce attraverso la lettura e l'accompagnamento musicale dal vivo.
Il laboratorio ha rappresentato uno spazio di ricerca e riscoperta del dialetto come lingua viva, attraversando temi come la radice della parola, le somiglianze tra i dialetti della terra di Bari, il legame con la memoria e il valore identitario dei luoghi.
Il percorso laboratoriale fa parte del progetto "Immergiti nella tua armonia", promosso da Filo Rosso APS e vincitore del bando "Innesti – la comunità educante di Corato", promosso dal Comune di Corato.
Tra i partner del progetto, l'Associazione Culturale L'Albero Felice, proponente del laboratorio di scrittura creativa in dialetto, curato dal cantautore Mizio Vilardi, artista pugliese da anni impegnato nella valorizzazione della lingua e della cultura popolare.
Durante il reading finale, i testi saranno letti e interpretati dagli stessi partecipanti, accompagnati alla chitarra e alla voce da Mizio Vilardi, in un dialogo tra parola e musica.
«Il dialetto è quel luogo della memoria che, in realtà, è slancio verso la modernità. Non è mai una lingua morta: vive, si trasforma, respira con chi la parla. "Parole antiche, voci nuove" nasce proprio da questo incontro tra radice e futuro», afferma il cantautore Mizio Vilardi.
Un momento aperto alla comunità che restituisce valore al dialetto come lingua viva, capace di unire generazioni e creare nuove forme di racconto condiviso.
Un ringraziamento particolare alla dott.ssa Brigida Papa, coordinatrice dell'intero progetto, che ha fortemente sostenuto la realizzazione del laboratorio tra le iniziative in programma.
Sabato 21 marzo, ore 9.30 – Via Rossini 24
Domenica 22 marzo, ore 19.30 – Reading musicale "Parole antiche, voci nuove", Chiesa Maria SS. Incoronata – Corato
INGRESSO LIBERO
L'evento sarà un reading musicale aperto alla cittadinanza, in cui gli elaborati degli allievi prenderanno voce attraverso la lettura e l'accompagnamento musicale dal vivo.
Il laboratorio ha rappresentato uno spazio di ricerca e riscoperta del dialetto come lingua viva, attraversando temi come la radice della parola, le somiglianze tra i dialetti della terra di Bari, il legame con la memoria e il valore identitario dei luoghi.
Il percorso laboratoriale fa parte del progetto "Immergiti nella tua armonia", promosso da Filo Rosso APS e vincitore del bando "Innesti – la comunità educante di Corato", promosso dal Comune di Corato.
Tra i partner del progetto, l'Associazione Culturale L'Albero Felice, proponente del laboratorio di scrittura creativa in dialetto, curato dal cantautore Mizio Vilardi, artista pugliese da anni impegnato nella valorizzazione della lingua e della cultura popolare.
Durante il reading finale, i testi saranno letti e interpretati dagli stessi partecipanti, accompagnati alla chitarra e alla voce da Mizio Vilardi, in un dialogo tra parola e musica.
«Il dialetto è quel luogo della memoria che, in realtà, è slancio verso la modernità. Non è mai una lingua morta: vive, si trasforma, respira con chi la parla. "Parole antiche, voci nuove" nasce proprio da questo incontro tra radice e futuro», afferma il cantautore Mizio Vilardi.
Un momento aperto alla comunità che restituisce valore al dialetto come lingua viva, capace di unire generazioni e creare nuove forme di racconto condiviso.
Un ringraziamento particolare alla dott.ssa Brigida Papa, coordinatrice dell'intero progetto, che ha fortemente sostenuto la realizzazione del laboratorio tra le iniziative in programma.
Appuntamenti del laboratorio di scrittura creativa in dialettoVenerdì 20 marzo, ore 16.30 – Via Rossini 24
Sabato 21 marzo, ore 9.30 – Via Rossini 24
Domenica 22 marzo, ore 19.30 – Reading musicale "Parole antiche, voci nuove", Chiesa Maria SS. Incoronata – Corato
INGRESSO LIBERO
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