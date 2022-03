«Ho accettato l'invito del segretario Enrico Letta ad assumere l'incarico di commissario per l'espletamento delle procedure congressuali in Puglia per il 2022». Ad annunciarlo in una nota il deputato. «È una fase politica importante per le scadenze elettorali che abbiamo di fronte e delicata al tempo stesso perché coincide con passaggi cruciali della vita sociale ed economica regionale e nel resto del Paese. Dalla fase di uscita dalla pandemia agli effetti della crisi internazionale, le istituzioni locali guidate dal centrosinistra, così come la stessa Regione Puglia, necessitano di un Partito Democratico unito, coeso e aperto a una fase di piena rigenerazione, così come disposto dal nuovo regolamento nazionale e dalle attività di partecipazione alla vita politica in corso, anche attraverso le Agorà democratiche» ha commentato l'ex ministro.«Avendo la facoltà di nominare organismi di supporto all'attività commissariale, comunico di aver costituito un comitato di indirizzo per le attività dei circoli e delle federazioni in vista dei congressi, composto da:, Sindaco di Bari e Presidente Anci,, presidente dell'assemblea regionale della Puglia, e, vicepresidente della Giunta pugliese. Li ringrazio per aver dato l'immediata disponibilità. Nei prossimi giorni, a partire da venerdì 1 aprile, incontrerò il presidente della Regione, i parlamentari del territorio, i consiglieri regionali, gli amministratori locali e i segretari delle singole federazioni e dei circoli per lavorare insieme a una prima consultazione dei circoli del Pd Puglia» ha aggiunto e concluso.