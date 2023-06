Pellegrinaggio di devozione per la Madonna delle Grazie

Nonostante la leggera pioggia iniziale, ieri si è svolto il Pellegrinaggio a piedi alla Madonna delle Grazie. A conclusione del mese mariano, nella memoria liturgica della Visitazione della Beata Vergine alla parente Elisabetta, fedeli delle diverse comunità parrocchiali di Corato sono convenuti per ringraziare la Vergine Santissima o per affidare a lei alcune necessità. La scelta di pregare per la pace e per le famiglie delle zone alluvionate si è protratta anche nella celebrazione della Santa Messa delle ore 19. Si è pregato anche per il cammino sinodale, e don Antonio, nella sua omelia, richiamando l'importanza di accogliere Dio nella propria vita per poter accogliere veramente i fratelli e le loro esigenze con gioia e amore, ha voluto fare anche riferimento alle consegne che il Santo Padre ha rivolto anche ai referenti diocesani del Cammino sinodale, nell'incontro di giovedì 25 maggio. Papa Francesco ha detto che è necessario: "Continuare a camminare"; "fare Chiesa insieme"; "essere una Chiesa aperta"; "essere una Chiesa inquieta nelle inquietudini di questo tempo". Nel suo discorso, il Papa ha rinnovato l'invito a non avere paura di "chiamare tutti". "Proseguiamo insieme questo percorso – l'esortazione di Papa Francesco –, con grande fiducia nell'opera che lo Spirito Santo va realizzando. È Lui il protagonista del processo sinodale, Lui, non noi! È Lui che apre i singoli e le comunità all'ascolto; è Lui che rende autentico e fecondo il dialogo; è Lui che illumina il discernimento; è Lui che orienta le scelte e le decisioni. È Lui soprattutto che crea l'armonia, la comunione nella Chiesa".