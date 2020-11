Per Eduscopio il Liceo "Oriani" è il miglior istituto ad indirizzo classico nel territorio

Fra i migliori istituti superiori superiori che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma, per Eduscopio.it c'è anche il Liceo Classico "Alfredo Oriani" di Corato. L'istituto coratino è infatti il migliore istituto a indirizzo classico nel raggio di 30 km da Corato, seguito dall'"Alfredo Casardi" di Barletta e il "Carmine Sylos" di Terlizzi. È quanto emerge dalla classifica stilata da Eduscopio.it nell'ambito della ricerca della Fondazione Agnelli.Un vero e proprio atlante online pensato per orientare studenti e famiglie alla scelta della scuola superiore che tiene presente la performance dei ragazzi al primo anno di università, intesa come diretta conseguenza della preparazione che le scuole hanno dato ai loro diplomati, e gli sbocchi lavorativi, per quanto riguarda l'analisi degli istituti tecnici e i professionali.Primo posto anche per il Liceo Artistico "Federico II Stupor Mundi", miglior istituto a indirizzo artistico, sempre nel raggio dei 30 km da Corato, seguito dal "Colasanto" di Andria e il "Nicola Garrone" di Barletta.Per quanto riguarda le scuole a indirizzo professionale e dei servizi, l'Istituto Professionale "Tandoi" si posiziona al sesto posto sulla base dell'indice di occupazione dei diplomati.Restando nel raggio dei 30 km da Corato, quarta posizione per la sede di Ruvo di Puglia dell'ITET "Tannoia" nella classifica dei migliori istituti a indirizzo economico. Quarto posto anche per il Liceo "Tedone" di Ruvo di Puglia per l'indirizzo linguistico, secondo invece per la qualità dell'istituto per l'indirizzo scientific, dopo il "Cafiero" di Barletta.Eduscopio è diventato in questi anni un riferimento per le famiglie e per le stesse scuole. Per la nuova edizione ha analizzato i dati di circa 1.275.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici (anni scolastici 2014/15, 2015/16, 2016/17) in circa 7.400 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di II grado statali e paritarie.