"Per l'altra metà del cielo", un mosaico di poesie contro la violenza sulle donne

Non esiste lockdown che purtroppo possa fermare la violenza, specialmente quella sulle donne. È questo che ci porta, anche in un contesto così complicato a causa dell'emergenza sanitaria, ad organizzare una "digital edition" della quarta edizione di "Per l'altra metà del cielo".In occasione del 25 novembre - Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, la Pro Loco "Quadratum" legge con un mosaico corale di voci dei suoi soci poesie sul tema, affrontando con la bellezza dell'arte poetica la lotta contro lo squallore della violenza, in ogni suo forma, dalla verbale alla fisica.Durante la giornata in tre momenti verranno pubblicate sulla pagina facebook dell'associazione queste declamazioni come pungolo alla coscienza civile della nostra comunità. «Perché donando la nostra voce possiamo aiutare a restituire dignità a chi rischia di perderla».