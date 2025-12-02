Secret santa book alla Biblioteca comunale di Corato

In occasione delle festività natalizie, la Biblioteca comunale di Corato lancia il progetto " Secret santa book". Dal 1° al 24 dicembre saranno esposti dei libri incartati per bambini e per adulti. Chiunque entri in biblioteca potrà scegliere di prendere in prestito un libo segreto e restituirlo nel rispetto delle normali tempistiche e politiche della biblioteca.Si invitano tutti i cittadini a recarsi in biblioteca approfittare di questa iniziativa.