Eventi
Secret santa book alla Biblioteca comunale di Corato
Dal 1° al 24 dicembre sarà possibile prendere in prestito un "libro segreto"
Corato - martedì 2 dicembre 2025 12.05 Comunicato Stampa
In occasione delle festività natalizie, la Biblioteca comunale di Corato lancia il progetto " Secret santa book". Dal 1° al 24 dicembre saranno esposti dei libri incartati per bambini e per adulti. Chiunque entri in biblioteca potrà scegliere di prendere in prestito un libo segreto e restituirlo nel rispetto delle normali tempistiche e politiche della biblioteca.
Si invitano tutti i cittadini a recarsi in biblioteca approfittare di questa iniziativa.
