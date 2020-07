Presidio del Libro propone "Letture in verde" per i più piccoli

Il Presidio del Libro di Corato, nell'ambito dell'estate coratina, propone l'iniziativa dedicata ai più piccoli "Letture in verde" finalizzata a promuovere l'importanza di leggere e il suo valore, quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile.L'iniziativa è prevista per martedì 14 luglio, nella Villa comunale di via Sant'Elia di Corato, alle ore 19:00.I bambini saranno coinvolti in una lettura del silent book "Il Giardino dei Sogni" edito da Carthusia, e in attività laboratoriale ispirata all'arte di Munari.Il laboratorio gratuito, della durata di un'ora, è rivolto a bambini e bambine dai 6 ai 10 anni.Il gruppo sarà formato da massimo 8 bambini e si svolgerà nel rispetto della normativa anti-covid.Prenotazione obbligatoria:presidiolibrocorato@libero.it