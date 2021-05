Prima variazione di bilancio, consiglio comunale convocato d'urgenza

Lgs. n. 50/2016 – Prima modifica del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 ed Elenco Annuale 2021.

Rideterminazione del compenso base annuale di ciascun componente il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Corato per il triennio 2019-2022, in base alle disposizioni di cui al D.M. 21 dicembre 2018.

Prima variazione al Bilancio di Previsione 2021/2023 annualità 2023 a seguito di modifica Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023.

Convocata per il giorno 19 maggio, a partire dalle 9.30, la seduta straordinaria d'urgenza del Consiglio Comunale. Occorrendo si andrà in seconda convocazione sabato 22 maggio 2021 alla stessa ora.Di seguito i punti all'ordine del giorno:Si precisa che il Consiglio Comunale si svolgerà in presenza, nel rispetto delle misure anticontagio. A tal fine, il pubblico non potrà essere ammesso. La pubblicità della seduta sarà, comunque, assicurata attraverso la diffusione via streaming.