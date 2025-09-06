Primo weekend di settembre: ecco cosa fare in Puglia

TRANI

L'estate volge al termine, settembre è ormai iniziato, ma gli eventi in Puglia non deludono. Il calendario pugliese continua a proporre appuntamenti interessanti in tutta la regione. Ecco alcune idee su come trascorrere al meglio il weekend:Dal 5 al 7 settembre 2025, la suggestiva cornice del Monastero di Colonna a Trani ospiterà la 27esima edizione del Buona Puglia Food Festival, un grande evento che celebra le eccellenze enogastronomiche della Puglia.Torna la Disfida di Barletta, il grande evento storico che ogni anno celebra l'epico scontro cavalleresco del 1503 tra tredici cavalieri italiani e altrettanti francesi.Il 6 settembre ci sarà la seconda giornata del festival Tessiture, un omaggio alla etteratura indipendente che animerà i giardini De Nittis – a due passi dalla Stazione – con incontri, presentazioni e dibattiti.Festa PatronaleA Molfetta, il 7 e 8 settembre si celebra la tradizionale festa patronale in onore della Madonna dei Martiri.Il 6 settembre, alle ore 20.00, in piazza Vittorio Emanuele torna la storica rassegna canora "Nota d'Oro", giunta alla 37ª edizione, a cura di Le vie dei Girasoli APS con la direzione artistica di Aldo Scaringella.ANDRIAIl Festival entra nel vivo ed il primo week end settembrino (5, 6 e 7) propone al pubblico una serie di appuntamenti di assoluto rilievo.Il 7 ha inizio la Festa in onore della Patrona Maria SS. di Ripalta.L'edizione 2025 del Raduno "Il Dolmen – Bisceglie storica", la numero 23, è pronta ad approdare presso il waterfront – zona Porto turistico di Bisceglie.Via Nazario Sauro farà da cornice all'ufficialità della candidatura di Decaro alle prossime regionali? L'ipotesi prende sempre più corpo e potrebbe trovare conferma durante la Festa dell'Unità regionale, in programma a Bisceglie dal 5 al 7 settembre.S abato 6 e domenica 7 settembre 2025 il suggestivo centro storico della città si trasformerà in un grande palcoscenico dedicato al gusto e alla convivialità con la nuova edizione della Festa della Salsiccia a punta di coltello.Giunta alla sua terza edizione, torna questa sera, sabato 6 settembre a Terlizzi, la Notte Bianca. Un concentrato di musica, divertimento, arte e spettacoli che illumineranno le vie del paese, con lo scopo in primo luogo di essere fortemente inclusiva.I solenni festeggiamenti in onore di San Rocco, patrono della devozione popolare e simbolo di protezione e speranza per intere generazioni di ruvesi, saranno protagonisti del fine settimana.MODUGNODomenica 7 settembre MOH Modugno Comic Con inaugura la sua 6ª edizione con una giornata ricca di eventi ed "incontri fantastici".