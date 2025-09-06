eventi
Primo weekend di settembre: ecco cosa fare in Puglia

Tutti gli eventi del 6 e 7 settembre

Corato - sabato 6 settembre 2025
L'estate volge al termine, settembre è ormai iniziato, ma gli eventi in Puglia non deludono. Il calendario pugliese continua a proporre appuntamenti interessanti in tutta la regione. Ecco alcune idee su come trascorrere al meglio il weekend:

TRANI

Buona Puglia Food Festival
Dal 5 al 7 settembre 2025, la suggestiva cornice del Monastero di Colonna a Trani ospiterà la 27esima edizione del Buona Puglia Food Festival, un grande evento che celebra le eccellenze enogastronomiche della Puglia.

BARLETTA

Disfida di Barletta
Torna la Disfida di Barletta, il grande evento storico che ogni anno celebra l'epico scontro cavalleresco del 1503 tra tredici cavalieri italiani e altrettanti francesi.

Tessiture Festival
Il 6 settembre ci sarà la seconda giornata del festival Tessiture, un omaggio alla etteratura indipendente che animerà i giardini De Nittis – a due passi dalla Stazione – con incontri, presentazioni e dibattiti.

MOLFETTA

Festa Patronale
A Molfetta, il 7 e 8 settembre si celebra la tradizionale festa patronale in onore della Madonna dei Martiri.

CORATO

Note d'oro
Il 6 settembre, alle ore 20.00, in piazza Vittorio Emanuele torna la storica rassegna canora "Nota d'Oro", giunta alla 37ª edizione, a cura di Le vie dei Girasoli APS con la direzione artistica di Aldo Scaringella.

ANDRIA
Castel dei mondi
Il Festival entra nel vivo ed il primo week end settembrino (5, 6 e 7) propone al pubblico una serie di appuntamenti di assoluto rilievo.

CERIGNOLA

Festa Patronale
Il 7 ha inizio la Festa in onore della Patrona Maria SS. di Ripalta.

BISCEGLIE

Il Dolmen – Bisceglie storica
L'edizione 2025 del Raduno "Il Dolmen – Bisceglie storica", la numero 23, è pronta ad approdare presso il waterfront – zona Porto turistico di Bisceglie.

Festa dell'Unità
Via Nazario Sauro farà da cornice all'ufficialità della candidatura di Decaro alle prossime regionali? L'ipotesi prende sempre più corpo e potrebbe trovare conferma durante la Festa dell'Unità regionale, in programma a Bisceglie dal 5 al 7 settembre.

SPINAZZOLA

Festa della salsiccia
S abato 6 e domenica 7 settembre 2025 il suggestivo centro storico della città si trasformerà in un grande palcoscenico dedicato al gusto e alla convivialità con la nuova edizione della Festa della Salsiccia a punta di coltello.

TERLIZZI

Notte bianca
Giunta alla sua terza edizione, torna questa sera, sabato 6 settembre a Terlizzi, la Notte Bianca. Un concentrato di musica, divertimento, arte e spettacoli che illumineranno le vie del paese, con lo scopo in primo luogo di essere fortemente inclusiva.

RUVO

Festa patronale
I solenni festeggiamenti in onore di San Rocco, patrono della devozione popolare e simbolo di protezione e speranza per intere generazioni di ruvesi, saranno protagonisti del fine settimana.

MODUGNO
Modugno ComicCon
Domenica 7 settembre MOH Modugno Comic Con inaugura la sua 6ª edizione con una giornata ricca di eventi ed "incontri fantastici".
Torneo Scacchi Memorial Massimo Paganelli nel chiostro comunale di Corato
6 settembre 2025 Torneo Scacchi Memorial Massimo Paganelli nel chiostro comunale di Corato
A Corato la 37^ edizione della "Nota d'Oro " con cinque categorie in gara
6 settembre 2025 A Corato la 37^ edizione della "Nota d'Oro" con cinque categorie in gara
