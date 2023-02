Problema incendi autovetture a Corato: il Sindaco scrive al Prefetto

«Il noto fenomeno dell'incendio di autovetture registra, negli ultimi tempi, una significativa e preoccupante recrudescenza. Negli ultimi quindici giorni, infatti, ben otto autovetture sono state incendiate durante le ore notturne».Con queste parole inizia la lettera scritta nella giornata di ieri, 27 febbraio, dal Sindaco, Corrado De Benedittis, al Prefetto di Bari, Dott.ssa Antonia Bellomo, per illustrare la preoccupante situazione degli incendi di autovetture in città.Un'attenzione che è stata più volte richiesta dall'Amministrazione e che ha portato a più convocazioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e ad incrementi di personale di Polizia di Stato e Carabinieri ma ciò non ha placato il fenomeno degli incendi in città.«Il fatto che tali ripetuti eventi delittuosi si ripetano con crescente frequenza e che i relativi esecutori continuino ad agire indisturbati, determina un senso di insicurezza nella cittadinanza e, al contempo, di indignazione.Peraltro, tali incendi danneggiano gravemente le facciate dei palazzi, nei cui pressi le autovetture sono parcheggiate, oltre che la sede stradale e gli arredi urbani.Facendomi interprete del forte disappunto diffuso nella cittadinanza, chiedo che siano intensificate le attività di controllo e di intelligence affinché gli autori di tali gravi reati siano al più presto assicurati alla giustizia» - Ha concluso il Sindaco nella nota.