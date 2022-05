L'istituto "Federico II Stupor Mundi" di Corato, in occasione del Maggio dei Libri (quest'anno sul tema "ContemporaneaMente. Leggere per comprendere"), parteciperà a "Dante e gli Svevi", un progetto di scrittura creativa e di mostra di arti grafiche promosso dal Castello Svevo di Trani e inserito nelle manifestazioni organizzate dal Comitato nazionale per la celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.Il liceo artistico corarino ed il liceo classico "De Sanctis" di Trani sono stati scelti per la scrittura di un testo teatrale sull'incontro, nella Divina Commedia, tra Dante e personaggi legati alla figura dell'Imperatore Federico II e la trasposizione dei testi in fumetti.Gli studenti delle classi 4B e 5B dell'indirizzo arti figurative, ispirandosi ai testi teatrali e ai versi di Dante, hanno progettato e realizzato fumetti sui personaggi della dinastia sveva, raccontandone anche leggende ancora vive nei luoghi del nostro territorio o facendone eroi e profeti del nostro tempo.La mostra, che rientra nel programma del Maggio dei Libri sostenuto dal Cepell (Centro per il libro e la lettura) e promosso dall'amministrazione comunale di Corato, sarà visitabile nella hall della scuola fino al 28 maggio in orario scolastico.