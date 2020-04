Prorogata la limitazione degli accessi agli uffici comunali

Con tre distinte ordinanze il Commissario Straordinario del Comune di Corato proroga fino al 3 maggio la regolamentazione degli accessi agli uffici comunali e la chiusura del cimitero, della villa comunale di via Sant'Elia e la sospensione della vendita mediante distributori automatici in appositi locali.In merito alla fruizione degli uffici comunali, quindi, allo scopo di dare attuazione alle misure di contrasto finalizzate al contenimento della diffusione di contagi da virus Covid-19 e al fine di prevenire i possibili affollamenti che non di rado si verificano negli uffici comunali, si conferma, quindi, quanto stabilito da precedente ordinanza del 10 marzo scorso.L'accesso agli uffici comunali resta consentito esclusivamente per servizi, atti e procedure urgenti e non rinviabili, previo appuntamento fissato telefonicamente con gli uffici competenti o secondo diverse modalità che saranno fissate dai Dirigenti competenti che forniscono al servizio uscierato l'elenco degli utenti prenotati con relativo orario concordato di accesso. Resta pertanto inibito l'accesso agli utenti che non ottemperino alle modalità prescritte.Ogni altra richiesta di informazione o istanza che non presenti i caratteri della indifferibilità e dell'urgenza dovrà essere prodotta unicamente per via telematica, a mezzo posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: egov.corato@cert.poliscomuneamico.net o agli altri indirizzi che saranno resi noti dai singoli dirigenti e pubblicati sul sito istituzionale.Per la celebrazione di matrimoni o pubblicazioni di matrimonio, l'accesso agli uffici è consentito esclusivamente ai nubendi e ai testimoni direttamente interessati, al fine di evitare assembramenti in spazi ristretti.Per gli adempimenti collegati a servizi essenziali, non rinviabili e/o programmabili (cimitero, stato civile) resta ferma la necessità di contingentare gli accessi agli uffici, assicurando modalità idonee ad evitare assembramenti, sovraffollamenti e rispetto della distanza di sicurezza interpersonale, come indicato nel D.P.C.M. 8.3.2020 così come modificato dal D.P.C.M. 9.3.2020.La dott.ssa Paola Maria Bianca Schettini proroga al 3 maggio la sospensione dell'attività di vendita mediante apparecchi automatici effettuata in appositi locali ad essa adibiti in modo esclusivo e la chiusura al pubblico del cimitero comunale e della villa comunale di via Sant'Elia.