Puglia, rischio 40 gradi nel weekend: le previsioni meteo

L'arrivo dell'anticiclone africano Scipione potrebbe portare su tutta la Puglia le temperature a valori che si aggirano intorno ai 40 gradi. La nostra Regione si prepara dunque ad affrontare una nuova ondata di, che dovrebbe riguardare soprattutto il weekend (tra sabato 4 e domenica 5 giugno).ha subito lanciato anche l'allarme siccità, con 57 milioni di metri cubi d'acqua in meno rispetto alla capacità degli invasi artificiali, in base ai dati dell'Osservatorio Anbi nazionale. «La mancanza di piogge, dopo un inverno 2022 con un terzo di rovesci in meno, ha già messo tutti in allerta. A essere minacciati è l'oltre 30% della produzione agricola, fra pomodoro da salsa, frutta, verdura e grano, ma a preoccupare è anche lo sviluppo delle colture destinate all'alimentazione degli animali, l'irrigazione degli oliveti e dei frutteti. Se le condizioni di secca dovessero continuare, gli agricoltori saranno costretti a intervenire con le irrigazioni di soccorso, dove sarà possibile» ha dichiarato l'associazione.