Quaresima: pomeriggio di spiritualità alla Domus Aurea di Corato

I cenacoli "Vivere In" dell'Arcidiocesi di Trani, Barletta e Bisceglie, organizzano un Pomeriggio di Spiritualità sul tema "Non di solo pane" (Mt. 4,4).L'evento , posto all'inizio del nuovo tempo di Quaresima, si terrà Sabato 25 Febbraio 2023 dalle ore 17.00, presso il Cenacolo "Domus Aurea" di Via Giappone 40, a Corato.Guiderà i momenti don Peppino Lobascio, Parroco della chiesa "Maria SS. Incoronata", secondo questo programma:- Ore 16,45 Accoglienza- Ore 17,00 MeditazioneSeguirà la Celebrazione Eucaristica.