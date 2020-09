Referendum Costituzionale, a Corato vince il Sì

Terminato lo spoglio in tutte le sezioni

Schede bianche 850 (2.9%), schede nulle 125 (0.4%).

Anche a Corato ha vinto il Sì.Gli elettori che si sono recati alle urne del Referendum costituzionale si sono espressi in maniera compatta a favore del taglio del numero dei parlamentari.Sono 20470 i voti a favore del Sì pari ad una percentuale del 71.2%.Appena 8.279 i No per una percentuale del 28.8%.