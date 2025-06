Referendum, l'incontro di DemoS–Corato sul quesito cittadinanza

Cosa significa "diventare cittadini" in una società complessa e pluralista?

Come si educa alla cittadinanza in un contesto di trasformazioni demografiche e culturali?

La cittadinanza è solo uno status legale o anche un processo di inclusione e riconoscimento reciproco?

In vista del prossimo referendum dell'8 e 9 giugno, che vedrà gli elettori esprimersi anche sulla riforma dell'accesso alla cittadinanza italiana, il gruppoè lieto di annunciare l'incontro. L'evento si terrà martedì 4 giugno, alle ore 19:00, al pub/ristorante "La Baguetterie" a Corato.Il quinto quesito referendario in oggetto propone lache intendono richiedere la cittadinanza. Questo appuntamento si propone di andare oltre i profili strettamente giuridici, offrendo uno spazio di confronto sul significato culturale, educativo e antropologico della cittadinanza nella società contemporanea.L'incontro vedrà l'intervento del prof., docente e studioso nei campi della filosofia, dell'educazione e delle scienze religiose. Mancini offrirà un'analisi che integrerà la dimensione normativa con quella formativa, culturale e identitaria, affrontando interrogativi fondamentali quali:«Questo evento nasce dalla volontà di promuovere un confronto aperto e informato su un tema di grande attualità e rilevanza per il futuro della nostra comunità democratica» dichiara, coordinatore locale di DemoS – Corato «Crediamo sia fondamentale riflettere sulla cittadinanza non solo come status giuridico, ma come percorso di integrazione e condivisione di valori».L'incontro è aperto a tutta la cittadinanza e rappresenta un'occasione preziosa per orientarsi in vista del voto referendario e, più in profondità, per riflettere sul futuro della nostra società.