Sarà necessario compilare le domande on line sulla piattaforma dedicata.

Sono state nuovamente riaperte le iscrizioni al servizio di refezione scolastica negli istituti di competenza del Comune di Corato in cui è previsto. Lo hanno comunicato, tramite una nota, da Palazzo di Città.Le domande dovranno essere compilate esclusivamente on line, collegandosi al portale dedicato (link) Il richiedente il servizio, genitore o affidatario del minore, avrà cura, nella compilazione della domanda, redatta in forma di autocertificazione, di comunicare: il plesso, la classe e la sezione ove è iscritto/a il/la minore e se il minore fruisce di dieta normale; dieta speciale o dieta etico/religiosa.I riscontri di accoglimento saranno inviati entro 48/72 ore dalla ricezione delle domande.