Regionali: con Cinone, Ferri e Lenoci salgono a sette i candidati di Corato

Il mezzogiorno del 22 agosto è arrivato. Il termine ultimo per la presentazione delle liste dei candidati al consiglio regionale è scaduto.L'esercito dei candidati è stato schierato e tra essi ci sono sette volti familiari alla città di Corato. Di Antonio Di Gioia, Antonio Capogna, Vincenzo Labianca e Luigi Menduni avevamo parlato nei giorni scorsi. Concorreranno rispettivamente nelle liste di "Italia in Comune", "Cittadini Pugliesi", "Unione di Centro - Nuovo PSI" e "Lega".Nella mattinata di oggi, invece, hanno ufficializzato la loro candidatura altri tre candidati coratini: Titti Cinone, esponente di Azione e candidata nella lista "Scalfarotto Presidente" a sostegno del candidato governatore Ivan Scalfarotto; Giuseppina Ferri, nella lista di Fratelli d'Italia a sostegno di Raffaele Fitto, ed Emanuele Antonio Lenoci, nella lista Popolari con Emiliano.L'annuncio delle candidature di Cinone e Lenoci è provenuto direttamente dai candidati. Per quanto attiene Giuseppina Ferri, già consigliera regionale negli anni scorsi, si apprende della sua candidatura dalla visione dell'elenco dei candidati diffuso dal partito di Fratelli d'Italia.«Credo che i progetti politici possano essere sempre costruiti: le idee buone girano, e se ci sarà una positiva mescolanza tra civismo, qualifiche e rappresentanza, se quelli che fino a ieri si sono solo lamentati avranno la forza di mettersi in gioco, si potrà esordire con una valorosa squadra» afferma Cinone. E spiega: «Non rientro tra coloro che si candidano avendo la certezza di vincere, e neanche tra coloro che mettono in conto di poter perdere ma si sono immolati perché gli è stato promesso qualcos'altro da riscuotere successivamente».«Contribuire a creare sviluppo attraverso iniziative in linea con i tempi, mettendo a disposizione la mia esperienza e le mie competenze, per fornire al territorio in un lavoro di team ciò che potrebbe migliorare l'economia, violentata dalla crisi spietata che la Puglia, con la nostra Cara Italia, sta vivendo in questi anni, quindi impegnarsi al rilancio della nostra splendida regione. Questo e tanto altro non facilmente sintetizzabile in questo contesto, mi ha spinto a candidarmi come consigliere alle prossime elezioni regionali, con Michele Emiliano Presidente» dice Emanuele Lenoci.«Sento che è arrivato il momento di guardare oltre il campanile e di intraprendere questo nuovo percorso al servizio della mia regione. Vicino al mondo dell'Impresa e del Sociale, con una particolare sensibilità alle tematiche ambientali, dell'agricoltura, e soprattutto della sanità, la mia azione politica si è sempre contraddistinta per sintesi, pragmaticità, fattibilità, ed efficacia, spingendomi a guardare avanti dedicando tutto me stesso al servizio della Comunità» conclude.