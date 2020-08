Resta chiuso l'Ufficio Tutela Lavoratrici Madri di Corato

Copia di un documento d'identità in corso di validità;

Originale del certificato medico dello specialista ginecologo (solo se trattasi di certificato redatto da specialisti privati ovvero di strutture private, quali cliniche private, strutture accreditate, dovrà essere indicata, nello stesso certificato, la terapia prescritta e dovrà essere allegata anche l'ecografia refertata).

A seguito della proroga del periodo di emergenza covid-19, l'Ufficio Tutela Lavoratrici Madri di Corato resterà chiuso al pubblico fino al 31 ottobre 2020.L'Ufficio comunica che le domande di astensione anticipata dal lavoro per gravidanza a rischio devono essere inviate a mezzo posta elettronica, utilizzando gli appositi modelli di domanda scaricabili dal sito web della Asl Ba ( www.asl.bari.it ) alla voce "tutela lavoratrici madri".Alla domanda, compilata attentamente in ogni sua parte e firmata, bisogna allegare:Il tutto andrà scansionato (anche in un unico file in formato PDF) ed inviato al seguente indirizzo di posta elettronica:Seguirà, sempre per posta elettronica, relativo Decreto e copia da consegnare al datore di lavoro. (Si precisa che il provvedimento di interdizione dal lavoro, decorrerà dalla data del certificato del ginecologo).