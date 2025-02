Rilancio del Borgo Antico: un nuovo progetto per la riqualificazione del cuore storico di Corato

Nella Sala Verde del Comune di Corato, si è svolto un evento rivolto agli Agenti Immobiliari, segnando un passo significativo verso il rilancio del Borgo Antico. Abbiamo avviato un progetto volto a stimolare l'apertura di nuove attività commerciali e artigianali e favorire il ripopolamento dell'area. Un elemento chiave dell'incontro è stata la presentazione della piattaforma digitale per individuare facilmente gli immobili sfitti, facilitando l'insediamento di nuove attività.L'incontro è stato aperto con i saluti istituzionali del Sindaco Corrado De Benedittis, che ha sottolineato l'importanza di una collaborazione tra le istituzioni e le imprese per ridare centralità al Borgo Antico. A seguire, Concetta Bucci, Assessore allo Sviluppo Economico, e Antonella Varesano, Assessore alla Qualità Urbana e Urbanistica, hanno illustrato le azioni che l'amministrazione sta mettendo in atto per il recupero e la valorizzazione del centro storico. A seguire, l'Avvocato Giacomo Verduno, in rappresentanza della Confcommercio, ha esposto le opportunità per le imprese locali di Corato, mentre Raffaella Altamura, segretario e tesoriere del DUC, ha evidenziato il ruolo del Distretto nel sostenere concretamente il nostro Borgo.Durante l'evento, è stato approfondito il tema delle deroghe urbanistiche previste dagli articoli 65 e 66 delle NTA del PIRU, strumenti essenziali per facilitare la ristrutturazione e il recupero degli immobili nel Borgo Antico, per favorire l'insediamento di nuove attività e creare spazi funzionali e attrattivi. Inoltre, sono intervenuti vari esperti del settore, tra cui Gennaro Sciscioli, Assessore al Bilancio; Luigi Foresio, Presidente di FIMAA - Federaz. Italiana Mediatori Agenti Affari, che ha sottolineato l'importanza di una sinergia pubblico-privato per gli investimenti immobiliari; e Antonio Vendola, Dirigente Urbanistica del Comune di Corato, che ha presentato le deroghe urbanistiche.L'incontro si è concluso con gli interventi di Pippo Sciscioli, Dirigente Affari Generali, che ha discusso le semplificazioni burocratiche previste, e Domenico Grosso, Manager del DUC, che ha enfatizzato il ruolo centrale del Distretto nel coordinare e guidare il processo di riqualificazione del Borgo.A supporto dello sviluppo delle attività nel Borgo Antico, il Comune ha previsto diverse misure agevolative, tra cui il cambio gratuito della destinazione d'uso degli immobili, deroghe edilizie, esenzione dai costi per i dehors e semplificazione delle procedure burocratiche per l'apertura delle attività.La rigenerazione del Borgo Antico è un impegno collettivo tra istituzioni, professionisti, imprenditori e cittadini. Solo attraverso questa sinergia sarà possibile restituire al centro storico di Corato la sua centralità, rendendolo un polo attrattivo per residenti e visitatori.Numerosi e positivi sono stati i feedback ricevuti dagli Agenti Immobiliari di Corato presenti all'evento, i quali hanno apprezzato l'opportunità di un confronto diretto con le istituzioni e i professionisti coinvolti nel progetto di riqualificazione. La partecipazione attiva degli operatori del settore rappresenta un segnale incoraggiante per il successo della valorizzazione del Borgo Antico.Il prossimo incontro è previsto per il 18 Febbraio - ore 15.30 presso la Sala Verde del Comune di Corato. Un evento riservato ai Liberi Professionisti che rappresenterà un ulteriore passo per definire strategie efficaci e sostenibili per il rilancio del cuore storico di Corato.