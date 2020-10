Rimodulazione orari, il Liceo Artistico sospende la didattica in presenza

«A partire da domani e fino a nuove disposizioni, le attività didattiche si svolgeranno a distanza seguendo il quadro orario comunicato sabato 24». È quanto stabilito dal Dirigente Scolastico del Liceo Artistico "Federico II Stupor Mundi" di Corato, Savino Gallo e comunicato in data odierna a tutto il personale scolastico, insegnanti e genitori.«Il D.P.C.M. in oggetto ha disposto, a partire da oggi e fino al 24 novembre, l'obbligo per le scuole superiori di svolgere le lezioni mediante la didattica digitale integrata (c.d. didattica a distanza) per non meno del 75% delle attività. Ne consegue che la didattica in presenza non potrà eccedere il 25% delle attività previste nel piano di studi.L'Ordinanza della Regione Puglia n. 399 ha stabilito che le scuole dovranno individuare prioritariamente le misure più idonee per quanto concerne l'uso dei laboratori nelle attività didattiche in presenza» - si legge nella circolare che spiega: «La rimodulazione del quadro orario delle lezioni in attività didattiche in presenza e a distanza richiede tempo e sarà comunicato non appena formulato». Con questa motivazione, da domani le attività didattiche in presenza sono sospese e si svolgeranno a distanza fino a nuove disposizioni.