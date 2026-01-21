Eventi
Ritorna "Chiavi di lettura": tappa anche a Corato
Tema di questa nuova edizione sarà "Dalle parole alla Parola"
Corato - mercoledì 21 gennaio 2026 10.06
Dopo la calorosa accoglienza dello scorso anno nel periodo giubilare, il Movimento "Vivere In" con i cenacoli della Diocesi di Trani, Barletta, Bisceglie presenta la seconda edizione di "Chiavi di lettura" con alcune importanti novità.
L'iniziativa, che gode del patrocinio morale del Comune di Corato, sarà infatti itinerante, con tappe previste a Corato, Trani, Trinitapoli e Canosa, dove sono presenti alcuni delle delle sedi locali del Movimento.
Tema di questa nuova edizione sarà "Dalle parole alla Parola" con l'intento di porre al centro la riflessione e lo sguardo sulla Parola di Dio, in un mondo di parole, confuso e incapace di guardare in profondità ogni cosa. Proprio per questo ogni incontro sarà segnato da un dualismo tra una delle ombre della modernità e la Parola di Dio come risposta vera, viva.
Qui il Programma degli appuntamenti:
Sabato 24 Gennaio 2026 - ore 18.30
Senza bussola né rotta
"Sulla tua parola getterò le reti" (Lc 5, 5)
Don Vincenzo De Gregorio
Sala Consiliare Palazzo di Città - CORATO
Venerdì 13 Febbraio 2026 - ore 19.00
Conflitti e sopraffazione
"Giustizia e pace si baceranno" (Sal 85, 11)
Don Davide Abascià e Rosa Siciliano
Parrocchia "SS. Angeli Custodi" - TRANI
Venerdì 17 Aprile 2026 - ore 19.00
Isole...
"...di chi avrò paura?" (Sal 27, 1)
Don Matteo Losapio
Parrocchia "S. Stefano Protomartire" - TRINITAPOLI
Venerdì 8 Maggio 2026 - ore 19.00
Donne...pianeti diversi
"Maria custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore" (Lc 2, 19)
Don Mario Porro e Rachele Via
Parrocchia "Gesù Giuseppe Maria"- CANOSA DI PUGLIA
Venerdì 5 Giugno 2026 - ore 19.30
Incontro esperienziale sulla Parola
"Non ci ardeva forse il cuore?" (Lc 24, 32)
Palma Camastra
Cenacolo Vivere In - Via Giappone, 40 - CORATO
