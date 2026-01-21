Ritorna "Chiavi di lettura": tappa anche a Corato

Dopo la calorosa accoglienza dello scorso anno nel periodo giubilare, il Movimento "Vivere In" con i cenacoli della Diocesi di Trani, Barletta, Bisceglie presenta la seconda edizione di "Chiavi di lettura" con alcune importanti novità.L'iniziativa, che gode del patrocinio morale del Comune di Corato, sarà infatti itinerante, con tappe previste a Corato, Trani, Trinitapoli e Canosa, dove sono presenti alcuni delle delle sedi locali del Movimento.Tema di questa nuova edizione sarà "Dalle parole alla Parola" con l'intento di porre al centro la riflessione e lo sguardo sulla Parola di Dio, in un mondo di parole, confuso e incapace di guardare in profondità ogni cosa. Proprio per questo ogni incontro sarà segnato da un dualismo tra una delle ombre della modernità e la Parola di Dio come risposta vera, viva.Qui il Programma degli appuntamenti:Senza bussola né rotta"Sulla tua parola getterò le reti" (Lc 5, 5)Don Vincenzo De GregorioConflitti e sopraffazione"Giustizia e pace si baceranno" (Sal 85, 11)Don Davide Abascià e Rosa SicilianoIsole..."...di chi avrò paura?" (Sal 27, 1)Don Matteo LosapioDonne...pianeti diversi"Maria custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore" (Lc 2, 19)Don Mario Porro e Rachele ViaIncontro esperienziale sulla Parola"Non ci ardeva forse il cuore?" (Lc 24, 32)Palma Camastra