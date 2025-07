Riunione del Comitato Provinciale per l’ordine e la Sicurezza Pubblica sulla sicurezza nella città metropolitana di Bari

Ieri si è svolta in Prefettura la riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto dott. Francesco Russo con la partecipazione dei rappresentanti delle forze dell'ordine (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza), del Sindaco di Bari, dott. Vito Leccese e di tutti i Sindaci dei Comuni della Città Metropolitana.Al centro dell'incontro – a cui per il Comune di Corato hanno partecipato il vice sindaco, dott. Beniamino Marcone e la Vice Comandante della Polizia locale, dott.ssa Sara Rosito - la situazione della sicurezza nella città di Bari e in tutti gli altri Comuni della Città Metropolitana con particolare riferimento ai recenti episodi di danneggiamento di bancomat, uso consolidato e spaccio di crack e di eroina, "movida notturna" e attività delinquenziali e criminose oramai consolidatesi nel centro storico, nelle stazioni ferroviarie e nelle piazze, perpetrate da bande organizzate anche di ragazzi minorenni.E' stata svolta un'analisi approfondita dell'andamento dei reati di criminalità diffusa anche con riferimento ai furti dei veicoli e all'interno delle abitazioni private e, nonostante l'intensa attività di contrasto da parte delle Forze di Polizia per la prevenzione generale e il controllo del territorio, si è rilevato che nelle ore notturne, la vigilanza e il presidio del contesto urbano è carente anche per l'assenza degli operatori della Polizia Locale che, con organici fortemente ridotti, non sono in grado di garantire servizi aggiuntivi.A tal riguardo, il Prefetto ha accolto la richiesta del sindaco di Bari, dott. Leccese e di tutti gli altri sindaci presenti di rappresentare al Governo l'esigenza di riforma urgente della Polizia Locale nazionale - al vaglio senza esito già da troppe legislature - che consiste nell'equiparazione della Polizia Locale alle altre forze di Polizia al fine di potenziarne i poteri di intervento e le forme di tutela.Ulteriore richiesta dei sindaci intervenuti è quella di reclutare più velocemente gli operatori della Polizia Locale attraverso piani assunzionali più agili finanziati da risorse di bilancio diverse e parallele a quelle normalmente impiegate per l'assunzione del personale dipendente.Il Prefetto, infine, ha invitato i Sindaci intervenuti ad implementare il numero delle telecamere di videosorveglianza cittadina e ad approvare Regolamenti di Polizia Urbana aggiornati alla L.48/2018 che riconoscono ai capi dell'amministrazione poteri in materia di sicurezza urbana e tutela della pubblica incolumità.In questa prospettiva, giova ricordare che il Comune Corato è tra i pochi comuni del circondario che può fregiarsi di avere un Regolamento completamente tarato sulla normativa vigente in materia di sicurezza così come richiesto dal dott. Russo.