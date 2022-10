L'argomento è di strettissima attinenza alla vita quotidiana di ciascuno e l'ottima partecipazione registrata all'evento promosso in piazza Cesare Battisti venerdì 7 ottobre lo ha confermato. La manifestazione, promossa a Corato dal Comitato Beni Comuni, ha richiamato l'attenzione e l'interesse di un numero cospicuo di cittadini. «La presenza è stata superiore alle aspettative. Il tema trattato, la privatizzazione dell'acqua potabile così come tutte le privatizzazioni previste nella Legge sulla Concorrenza e Mercato, infatti, non sono state fatte oggetto di alcuna attenzione da parte di stampa e comunicazione e quindi non note all'opinione pubblica» hanno osservato dalL'evento è stato aperto dalla referente del comitatoche, nonostante la complessità della materia, ha compiuto una sintesi chiara ed efficace degli atti con cui il Governo Draghi, dal dicembre 2021 a settembre 2022, ha portato alla privatizzazione delle gestioni dei servizi pubblici locali fra cui l'acqua potabile.Particolare attenzione è stata posta alla accessibilità al bene "acqua" a seconda che ricada in una gestione pubblica o privata. Di fronte agli aumenti spropositati di gas ed elettricità dei nostri giorni e alle speculazioni del mercato, è facile comprendere la ricaduta che ha l'affidamento di beni essenziali e irrinunciabili, a privati e alla logica del profitto.Sono intervenuti in seguito tutti i portavoce delle associazioni che hanno aderito: per l'Anpi di Corato, per il Presidio del libro, per Libera, per gli Amici dei Musei, per il Comitato contro l'Autonomia Differenziata e Extra Nos il consigliere comunale, per Disc& Disc Ultimate Frisbee Corato, per Abracadanze. Per sopraggiunti impegni non hanno potuto partecipare il presidente di Harambedel Punto Pace Pax Christi.«Tutti gli interventi hanno apportato un contributo ampio e diversificato sul tema» hanno rimarcato dal Comitato Beni Comuni. Significativa anche la presenza di, presidente del consiglio comunale, che ha preso la parola per lodare l'iniziativa organizzata. Registrata anche la partecipazione dei rappresentanti di alcuni partiti e movimenti politici. La serata si è conclusa in allegria grazie al contributo di Abracadanze. Una mobilitazione significativa e dal basso, meritevole del massimo rispetto e di grande attenzione, specie considerando i temi sollevati. L'esposizione di una bandiera della pace, in queste fasi così concitate e imperniate dalla retorica della guerra a tutti i costi, è a maggior ragione un titolo di vanto per coloro che si sono prodigati alla riuscita dell'evento.