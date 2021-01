"Salviamo l'Asipu, pensiamo ad un piano industriale"

Una nota dei consiglieri comunali di opposizione di centrosinistra.Nella seduta del consiglio comunale dello scorso 31 dicembre, tra i vari punti all'ordine del giorno vi era l'approvazione dei debiti fuori bilancio dell'anno 2019 della azienda ASIPU, i quali per il 95% circa erano relativi al personale.Come è noto l'azienda a partecipazione comunale ASIPU ha ceduto il ramo di azienda relativo alla raccolta dei rifiuti, spazzamento delle strade e servizi alla Società intercomunale SANB.Tale cessione ha di fatto comportato uno svuotamento del personale anche a livello dirigenziale che dovrà essere preso in debita considerazione da parte della nuova amministrazione comunale.Bisogna ripensare ad un nuovo ruolo da assegnare alla azienda la quale è al 100% in partecipazione comunale e ad un piano industriale che dia una nuova opportunità di fornire servizi più adeguati alla collettività anche in termini di costi di gestione.Pertanto, i sottoscritti consiglieri comunali Vito Bovino, Michele Bovino e Anna Malcangi, in rappresentanza delle forze politiche, APE, Bovino Sindaco, Indipendenza Civica, Nuova Umanità e Sud al centro, dopo aver fatto istanza di accesso agli atti alla Società ASIPU , auspicano che l'amministrazione comunale possa prendere al più presto in considerazione la volontà di non far cessare l'attività della Società in house, ma che proponga un piano industriale, attraverso uno studio approfondito delle risorse sia umane che materiali, che dia nuovo slancio all'azienda per migliorare in maniera efficace i servizi da rendere all'intera collettività, coniugando insieme risparmio in termini di costi e celerità ed efficacia dell'attività resa.