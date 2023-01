San Sebastiano, il protettore della Polizia Locale celebrato nella chiesa di San Benedetto

Il 20 gennaio, nella giornata di San Sebastiano, è stata celebrata una Santa Messa presieduta da Don Vincenzo Di Pilato, dedicata ai membri della Polizia Locale, di cui il martire cristiano è Santo Patrono.

Nutrita la presenza di vigili urbani all'interno della Chiesa di San Benedetto recentemente restaurata. Oltre ai numerosi cittadini, presenti anche importanti delegazioni delle associazioni di volontariato che si spendono quotidianamente sul territorio e i Carabinieri.

«San Sebastiano, a prescindere dalla connotazione puramente Cristiana, è molto importante per tutto il corpo della polizia locale. Questa ricorrenza consente ai comuni cittadini di poter comprendere appieno il lavoro della polizia locale, che non si limita alle violazioni del codice della strada, ma vive la città a tutto tondo, come si evince dal rapporto dell'anno 2022. Ambiente, territorio, animali, conferimento rifiuti, controllo edile, rapporti con la Procura della Repubblica: in questa circostanza, che torna dopo la pandemia, la gente può davvero comprendere l'importanza che ricopriamo, in questo caso per la città di Corato». Così il Comandante della Polizia Locale di Corato Giuseppe Loiodice.