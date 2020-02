San Valentino, dai cuori in Piazza Di Vagno al cibo dell'amore

Oggi è 14 febbraio, San Valentino, e la centralissima Piazza Di Vagno si è agghindata di romanticismo con una pioggia di cuori luminosi e uno gigante pronto ad accogliere le coppie di innamorati che passeggeranno in centro. Ma non solo, nel pomeriggio verrà anche istallato un nuovo DAE, su iniziativa di un ristoratore proprietario di un'attività insistente in Piazza.L'atmosfera c'è, non resta che pensare ad organizzare una cena speciale e per rendere più piccante il tutto possono essere utili i consigli culinari di Coldiretti Puglia. Dal pesto di Rodolfo Valentino allo spritz agricolo afrodisiaco, dal peperoncino al finocchietto selvatico, dalla curcuma allo zafferano, dal cinipi al verruch, dalle mandorle al miele, sono solo alcuni dei superfood che per gusto e qualità nutrizionali si possono mettere in tavola per la cena di San Valentino.«Il ricorso a rischiose spezie esotiche che provengono dall'estero non è necessario, perché in Puglia le aziende agricole non hanno mancato l'appuntamento con il giorno più romantico dell'anno, inventando prodotti geniali e innovativi", commenta Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia.A Massafra Roberta Dimauro nella sua azienda apistica si è inventata lo spritz agricolo afrodisiaco – racconta Coldiretti Puglia - l'elisir di San Valentino, tonico, energizzante, composto da miele al mirtillo, miele al lampone, estratti vegetali di cnidium mannieri e rosa canina in un elisir di damiana , echinacea e karkadè, ottimo per cocktail e aperitivi analcolici se diluito con acqua liscia o frizzante e ghiaccio, oppure succhi di frutta, alcolici se diluito con vino, prosecco o spumante.Il pesto di Rodolfo Valentino nasce dall'estro creativo di Michelina Cericola che nel bioagriturismo di Campagna Amica ha preparato una crema a base di mandorle, noci, radicchio, limone e formaggio vaccino aziendale con olio EVO, che si sposa molto bene con gli spaghetti di cui Rodolfo Valentino andava ghiotto, tanto da portarli anche in America.Ma sulle tavole della passione – continua Coldiretti Puglia - non può mancare il cinipi, verdura simile alla cima di rapa, incrocio tra cicoria e asparago e il verrùch, insalata verde leggermente amarognola, il peperoncino da sempre considerato un potente afrodisiaco per l'effetto vasodilatatorio sulla circolazione periferica, mentre dal punto di vista simbolico l'anguilla è stata considerata afrodisiaca sin dall'antichità per la sua somiglianza con il serpente tentatore.Un elisir d'amore che favorisce anche la digestione è lo zafferano prodotto dagli stimmi essiccati dei fiori di "crocus sativus" che si produce a Foggia, mentre il finocchietto selvatico ha un effetto equilibrante sui livelli ormonali femminili.Chi pensasse invece di puntare anche su prodotti e spezie esotiche deve fare attenzione– avverte la Coldiretti – perché molti di quelli ritenuti "superfood" provengono spesso da paesi dell'Asia che hanno livelli di sicurezza alimentare molto bassi e numerose segnalazioni del sistema di allarme rapido UE (RASFF) per contaminazioni microbiche, contenuto di aflatossine o pesticidi oltre i limiti».