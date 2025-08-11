Schianto tra auto e trattore su via Castel del Monte

Paura nel pomeriggio a Corato: l'impatto tra una Kia Sportage e un trattore con rimorchio ha provocato il ribaltamento dell'auto. Il conducente è stato trasportato in ospedale con ferite lievi. Illeso il conducente del mezzo agricolo.Un violento incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio, intorno alle 17.30, all'incrocio tra via Castel del Monte e viale Naccareno,.A scontrarsi sono stati una Kia Sportage e un trattore con rimorchio. L'impatto, particolarmente forte, ha causato il ribaltamento dell'auto, suscitando momenti di grande apprensione tra i presenti.Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli operatori del 118 la Polizia Locale ed una pattuglia delle Guardie Campestri, che hanno soccorso il conducente della Kia.L'uomo è stato trasportato in ospedale, ma secondo le prime informazioni avrebbe riportato solo ferite lievi. Il conducente del trattore, invece, sarebbe rimasto illeso.Le forze dell'ordine hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. Il traffico nella zona ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli coinvolti.