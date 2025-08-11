Cronaca
Schianto tra auto e trattore su via Castel del Monte
Una Kia Sportage si ribalta ferito il conducente
Corato - lunedì 11 agosto 2025 19.18
Paura nel pomeriggio a Corato: l'impatto tra una Kia Sportage e un trattore con rimorchio ha provocato il ribaltamento dell'auto. Il conducente è stato trasportato in ospedale con ferite lievi. Illeso il conducente del mezzo agricolo.
Un violento incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio, intorno alle 17.30, all'incrocio tra via Castel del Monte e viale Naccareno,.
A scontrarsi sono stati una Kia Sportage e un trattore con rimorchio. L'impatto, particolarmente forte, ha causato il ribaltamento dell'auto, suscitando momenti di grande apprensione tra i presenti.
Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli operatori del 118 la Polizia Locale ed una pattuglia delle Guardie Campestri, che hanno soccorso il conducente della Kia.
L'uomo è stato trasportato in ospedale, ma secondo le prime informazioni avrebbe riportato solo ferite lievi. Il conducente del trattore, invece, sarebbe rimasto illeso.
Le forze dell'ordine hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. Il traffico nella zona ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli coinvolti.
Un violento incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio, intorno alle 17.30, all'incrocio tra via Castel del Monte e viale Naccareno,.
A scontrarsi sono stati una Kia Sportage e un trattore con rimorchio. L'impatto, particolarmente forte, ha causato il ribaltamento dell'auto, suscitando momenti di grande apprensione tra i presenti.
Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli operatori del 118 la Polizia Locale ed una pattuglia delle Guardie Campestri, che hanno soccorso il conducente della Kia.
L'uomo è stato trasportato in ospedale, ma secondo le prime informazioni avrebbe riportato solo ferite lievi. Il conducente del trattore, invece, sarebbe rimasto illeso.
Le forze dell'ordine hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. Il traffico nella zona ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli coinvolti.