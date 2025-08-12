Schianto tra due auto a Corato, un ferito soccorso dal 118

Attimi di tensione nel primo pomeriggio di oggi in via Cincinnato, dove intorno alle ore 14 una Fiat Panda e una Lancia Delta si sono scontrate violentemente. L'impatto, avvenuto per cause ancora in corso di accertamento, ha provocato il ferimento di una persona, immediatamente soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ospedale.Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza i veicoli e la carreggiata, e una pattuglia della Polizia, impegnata nei rilievi per ricostruire la dinamica.Il traffico in zona ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi.