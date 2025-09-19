Segnalati colpi di pistola: recuperato un bossolo in strada, è mistero

Tre, forse quattro colpi di pistola sono stati segnalati nel corso del primo pomeriggio di ieri in via Barbaschello, all'estrema periferia di Corato. L'allarme è partito da alcuni residenti, i quali dopo aver udito le esplosioni hanno allertato il: i, prontamente intervenuti sul posto, hanno recuperato un solo bossolo.I fatti risalgono alle ore 15.00 di ieri. Sul posto, scattato l'allarme, è prontamente giunta una gazzella della. E da una prima verifica si è così arrivati alla scoperta di, trovato lungo la strada. Sul posto, inoltre, non c'era nessuno. E non c'erano neppure tracce di sangue, né sono stati segnalati feriti giunti al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I e negli ospedali della zona. Insomma, nessun testimone, almeno sino al momento, e buio fitto.L'episodio, quindi, è ancora tutto da chiarire: la sparatoria, senza danni né feriti, sarebbe avvenuta nella zona di via Andria. Da chi e per quale motivo, al momento, ovviamente non è affatto chiaro. Non è da escludere nemmeno che l'autore degli spari abbia esploso i colpi in aria, senza indirizzare l'arma verso persone oppure abitazioni e vetture specifiche. Le indagini, intanto, stanno proseguendo per appurare l'esistenza di eventuali testimoni che possano confermare l'azione armata.L'attività investigativa è in corso da parte deidellaper accertare i contorni della faccenda, i quali hanno ascoltato le testimonianze dei residenti. Al momento nessuna pista viene esclusa. Intanto, ai fini delle indagini, sono state già acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza dell'area.