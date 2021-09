Scuoa, dal 15 settembre parte il servizio di Assistenza Scolastica specialistica e sociale

L'Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che il servizio di Assistenza Scolastica specialistica e sociale nelle scuole primarie e secondarie di primo grado (anno scolastico 2021/2022)partirà dal 15 settembre.Grazie all'investimento di maggiori risorse economiche, quest'anno aumenteranno sia i bambini con disabilità affiancati dagli educatori, sia le ore medie di supporto per ciascun bambino. A seguito delle valutazioni fatte dalle scuole, dagli assistenti sociali e dagli operatori della Neuropsichiatria Infantile nei GLH (gruppi di lavoro sull'handicap), sono infatti state ammesse 114 istanze delle famiglie per un totale di 722 ore settimanali di lavoro degli educatori (mediamente 6,33 ore per bambino).Il trend si conferma in crescita. Nell'anno scolastico 2018/2019 erano 73 gli alunni coratini ad essere seguiti per una media di 4,76 ore a bambino. Nell'anno 2019/2020 si è passati poi a 90 alunni (5,18 ore medie) e nel 2020/2021 erano 97 gli alunni ad essere seguiti dagli educatori per una media di 5,68 ore settimanali."Lo abbiamo detto e lo ribadiamo coi fatti – commentano il Sindaco Corrado De Benedittis e l'Assessore alle Politiche Sociali Felice Addario – il supporto e l'assistenza ai bambini con disabilità è un diritto che intendiamo tutelare in ogni modo. Per questo motivo abbiamo lavorato su due fronti: più risorse in bilancio e maggiore attenzione agli aspetti organizzativi per far partire il servizio sin dal primo giorno di scuola.""L'attenzione al mondo della fragilità è sempre stata per questa amministrazione una priorità. - dichiara l'Assessore alle Politiche Educative Beniamino Marcone - L'avvio dell'anno scolastico con le figure di accompagnamento necessarie è anche un segnale forte che si aggiunge alla ferma intenzione di fare le cose per bene. Ringrazio per l'impegno il collega assessore Felice Addario e l'intero comparto amministrativo dei Servizi Sociali del nostro Comune."