Scuola, Emiliano: «Molti i genitori contagiati da bimbi asintomatici»

«Non è ancora chiaro se il nuovo Dpcm consentirà una forma di libertà. Che succede a quelle famiglie, che per tutelare sé stesse o le proprie fragilità di salute, preferiscono la didattica a distanza piuttosto che la presenza? Credo che abbia a che fare con la Costituzione questa libertà e il governo ne dovrà tenere conto». Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, durante Timeline su SkyTg24.In Italia, secondo il presidente, si sta facendo il contrario di quanto accaduto in Germania, dove le scuole sono chiuse, in Inghilterra, dove si è vaccinato prima del rientro, e in Francia, dove ieri sono state chiuse tutte le scuole, «considerandole un luogo inevitabilmente pericoloso» - ha detto Emiliano. «Questo non vuol dire che le scuole siano mal organizzate in Italia, voglio dire che le scuole sono uno degli elementi fondamentali per controllare la curva. Noi, nel pieno della terza ondata, stiamo aprendo».Emiliano ha ricordato come in Puglia «è abbastanza consistente il numero di genitori infettati da bambini asintomatici».