Scuola, il saluto dell'assessore Marcone

Riceviamo e pubblichiamo la nota dell'assessore Beniamino MarconeA meno di una settimana dall'assegnazione della delega all'istruzione desidero rivolgere un saluto di stima e di grande affetto all'intera comunità scolastica cittadina.Famiglie, alunni, dirigenti, insegnanti, personale ATA e tutto il "mondo della scuola" nella sua interezza sono, oggi più che mai, chiamati ad un impegno di grande responsabilità.Il particolare momento storico che stiamo vivendo, a causa della pandemia legata al Coronavirus, ci pone dinanzi a valutazioni, decisioni e scelte difficili, complesse.Questo tempo così complicato sta certamente facendo acquisire a tutti noi la consapevolezza del valore della vita e, mai come ora, resta questo l'obiettivo principale di ogni scelta: la difesa della vita stessa.In questo contesto, sebbene difficile, risulta assolutamente necessario sacrificare, a volte, la naturale e comprensibile voglia di socialità e di apprendimento degli studenti e il naturale senso di reciprocità e dono insito negli operatori della scuola, a favore di una sfida quanto mai importante: quella della lotta al contagio. Così facendo ogni scelta deve trasformarsi in un grande senso di responsabilità collettivo, finalizzato a difendere la propria e altrui incolumità in modo da poter esprimere la meravigliosa generosità del pensare agli altri, a chi è più fragile, all'intera comunità.È nel solco di questa generosità che, fiduciosi che tempi meno affannosi arriveranno per tutti, avvieremo processi che siano innanzitutto di condivisione e di piena partecipazione, processi rivolti ad individuare criticità da risolvere, ma anche eccellenze da valorizzare.Crediamo in una scuola educativa e orientativa, capace di accogliere, di formare, di edificare i futuri uomini e donne che, domani, saranno i protagonisti del nostro futuro, del nostro grande e piccolo mondo globale.Il nostro impegno sarà costante e incisivo, anche in possibili risorse economiche pur di far fronte alle difficoltà che si presenteranno.Assicuro sempre la mia disponibilità e quella dell'intera Amministrazione al dialogo, al confronto, a costruire alleanze che non lascino indietro nessuno.