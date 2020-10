"Senti che Murgia!", vivere il territorio attraverso i cinque sensi

Dal 31 ottobre partono le attività di "Senti che Murgia!" organizzate dalla Pro Loco Quadratum nell'ambito dell'Avviso 2020 per la erogazione di contributi alle associazioni turistiche pro loco, con il patrocinio del Comune di Corato, UNPLI Puglia e GAL Le Città di Castel del Monte.Il progetto si pone come invito a vivere il territorio rurale e a "sentire" attraverso i cinque sensi ciò che la natura e il territorio hanno da raccontare e a lasciarsi trasportare dalla mobilità dolce. È un invito a vivere il turismo in maniera responsabile e consapevole, nell'ottica della sostenibilità e del rispetto della natura, delle cose e delle persone.È un invito a prendersi cura del territorio e a vivere esperienze autentiche senza che queste possano arrecare una conseguenza negativa sull'ambiente. Un invito a conoscere il mondo rurale, la sua architettura, la sua storia. Il programma delle attività sarà reso noto nei prossimi giorni.Dalle ore 09.30 - Agriturismo San Giuseppe- Colazione dei Pastori: degustazione di pane e ricotta accompagnato da confetture.- Passeggiata a cavallo- Visita guidata dell'azienda.Dalle Ore 17:30 - Masseria Torre di Nebbia:- Attività laboratoriale di pratica e conoscenza sulle erbe della murgia :- Show cooking e degustazione- Performance artistica a cura del gruppo musicale Pin Quartet.Ore 09.30 - Masseria Loiodice- Passeggiata naturalistica alla scoperta degli aspettigeomorfologici del territorio con partenza da Masseria Loiodice;- Apertura straordinaria e visita della Chiesetta Neviera e dell'Area ArcheologicaNecropoli di San Magno;- AperimurgiaLe attività sono esclusivamente su prenotazione mediante piattaforma eventbrite e nel rispetto delle norme previste dai protocolli anti Covid 19. Il programma potrebbe subire variazioni a seconda dell'aggiornamento delle normative previste dalla situazione di emergenza.Sarà possibile prenotarsi sulla piattaforma Eventbrite a partire dalle ore 09.00 del 24 ottobre 2020, tramite il link seguente: https://www.eventbrite.it/organizations/events/draft