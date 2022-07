Terzo appuntamento della rassegna "Libri in scena" promossa a Corato dalla libreria Sonicart B-Side e dall'associazione di promozione sociale "Il sorriso di Antonio", inserita nel cartellone di eventi estivi "Sei la mia città" patrocinato dal Comune di Corato.Venerdì 22 luglio, alle ore 19:30, il noto giornalista d'inchiestasarà ospite al Maperò per una conversazione sul suo nuovo libro intitolato "Potere assoluto. I cento magistrati che comandano in Italia", edito da Solferino. L'accesso sarà libero, senza la necessità di alcuna prenotazione.è stato a lungo una firma del Corriere della Sera prima di diventare vicedirettore di Repubblica. È l'autore di numerosi bestseller tra cui "La casta", scritto con Gian Antonio Stella (2007). Tra le sue opere più recenti "La notte che uscimmo dall'euro" (2018), "La memoria del criceto" (2019) e, con Tito Boeri, "Riprendiamoci lo Stato" (2020).