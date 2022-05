Sfilata Gucci, i Maneskin a Castel del Monte?

Prime indiscrezioni cominciano a trapelare sull'atteso evento che lunedì 16 maggio porterà ad Andria, a Castel del Monte, vip e addetti ai lavori del settore moda per l'esclusiva sfilata della Maison di Gucci. Ci sarà anche la band di fama internazionale Maneskin che sembrerebbe dovrebbe presentare il suo ultimo singolo in un evento nell'evento che si svolgerà presso l'agriturismo Montegusto situato ai piedi del maniero patrimonio dell'Unesco.

Continua a crescere l'attesa per ciò che accadrà lunedì, in occasione della presentazione della collezione uomo-donna della rinomata casa di moda che ha preferito Castel del Monte alle passerelle romane. Senz'altro le sorprese non mancheranno e quella della Maneskin e solo una delle tante.

Il gruppo, presente al Coachella Festival 2022 qualche settimana fa si è presentato sul palco in total look Gucci che ha raggiunto la sua massima espressione nell'outfit di Damiano David. Chissà cosa indosseranno lunedì i nostri "fantastici quattro", il gruppo formatosi a Roma nel 2016 e composto da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio.