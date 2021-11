Sicuri "come un tempo" con Metronotte e CoratoConnect

Gli ultimi avvenimenti accaduti a Corato, nonostante l'encomiabile operato delle Forze Dell'Ordine, hanno generato una richiesta di maggiore sicurezza da parte delle attività commerciali. Certamente ora a Corato si percepisce più tranquillità ed è per questo, proprio per mantenere questo clima di serenità, che il titolare dell'Istituto di Vigilanza "METRONOTTE SRL", Cav. Pasquale Scaringella, in occasione dell'imminente periodo Natalizio, ormai alle porte, ha proposto all'associazione "Corato Connect", di cui fa parte, un servizio di vigilanza ad "hoc" che potesse garantire la presenza di una "GPG di quartiere" e nel contempo un immediato intervento al bisogno, soprattutto per le attività ubicate lungo il corso cittadino, difficili da raggiungere in auto, durante il periodo Natalizio, con il traffico molto congestionato.D'accordo con il direttivo di "Corato Connect" è stato quindi predisposto un servizio di vigilanza Fissa (di fatto la GPG girerà solo lungo il Corso Cittadino e Centro Storico) e dinamica nello stesso tempo (la GPG visiterà in maniera continua tutte le attività che aderiranno alla proposta). L'obbiettivo di questa iniziativa è certamente quella di creare un deterrente che possa scongiurare la possibilità che si verifichino atti criminosi, tuttavia, per garantire un rapido intervento in caso di richiesta da parte di una delle attività aderenti, alla GPG sarà data in dotazione una Bicicletta a pedalata assistita. Le attività già collegate a Metronotte, mediante servizio di antiaggressione/antirapina, potranno richiedere l'intervento della GPG semplicemente attivando il relativo dispositivo, per chi non fosse già utente Metronotte ma fosse interessato al servizio, potrà inserire il numero dedicato da Metronotte tra quelli di emergenza del proprio smartphone, attivando di fatto la richiesta di intervento semplicemente pigiando un tasto.Il servizio verrà garantito dal 5 Dicembre 2021 al 09.01.2022 nelle ore serali fino a chiusura delle attività ed ha un costo, per l'intero periodo di soli € 50.00 per ogni associato "Corato Connect".Il direttivo di "Corato Connect", molto sensibile al tema sicurezza, ha apprezzato subito l'iniziativa. Il Presidente Domenico Marcone ha portato l'iniziativa all'attenzione di tutti gli associati. Sono già diverse decine, infatti, le attività che hanno aderito. Sarà ancora possibile attivare il servizio fino a Sabato 4 Dicembre, contattando il numero fisso 0803612378, tutti i giorni dal lun al sab dalle 09.30 alle 12.30 e dal lun al ven dalle 16.30 alle 18.30, oppure utilizzando whatsapp al numero 3478367628.Santo Natale 2021, con Metronotte e Corato Connect, la sicurezza è sostenibile!