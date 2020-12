Silvia Rita ad un passo dalla finale di "All together now"

Grande attesa per l'ultima puntata del programma televisivo "All Together Now – La musica è cambiata" che domani sera, in prima serata su Canale 5, vedrà salire sul palco la nostra talentuosa concittadina Silvia Rita Iannone a contendersi il titolo di vincitrice per aggiudicarsi il premio da 50mila euro.Un successo sempre crescente quello della giovanissima cantautrice coratina che, nel corso delle prime cinque puntate del programma condotto da Michelle Hunziker, ha conquistato e incantato la giuria dei vip composta da J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo e coinvolto il Muro Umano, composto da 100 personaggi tra cantanti, esperti del mondo della musica, volti noti dello spettacolo.Nella semifinale della scorsa settimana la 21enne Silvia Rita ha sbaragliato i voti con la sua interpretazione di "Nessun grado di separazione" di Francesca Michielin, allo spareggio con Beatrice Baldaccini.Nella finale di domani sera del talent show, che quest'anno comprende anche la "giuria popolare", ovvero dieci volti selezionati tra le candidature arrivate via social, saranno 7 i talenti canori a contendersi il primo premio: oltre a Silvia Rita Iannone (21 anni, di Corato) e Savio Vurchio (52 anni, di Andria), anche Kam "Eki" Cahayadi (33 anni, di Giacarta), Dalila Cavalera (23 anni, di Nardò), Domenico Iervolino (23 anni, di Ottaviano), Antonio Marino (38 anni, di Napoli), Alessio Selvaggio (25 anni, di Palermo).La città di Corato è pronta per fare il tifo per lei, augurandole di poter vincere un premio che le permetterebbe di crescere ancora nel cantautorato con cui Silvia Rita riesce a convogliare la passione per la musica e l'esigenza di comunicare, dando voce a un universo di silenziosi pensieri e sensazioni.