Silvia Rita fra i concorrenti del programma Mediaset "All Together Now"

Andrà in onda questa sera, 4 novembre, in pima serata su Canale 5, la prima puntata della nuova stagione di "All Together Now - La musica è cambiata", lo show musicale condotto da Michelle Hunziker.La trasmissione, oltre ad una giuria di artisti come J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo, avrà un cast fisso composto da 12 concorrenti che si sfideranno, nel corso di sei puntate, per aggiudicarsi il premio finale di 50mila euro.Fra i cantanti in gara anche la cantautrice coratina Silvia Rita Iannone, l'artista 21enne che ha già all'attivo due singoli "Son caduta anch'io" e "Non lo so dire", prodotti da Angapp Music.Nata nel 1999, Silvia Rita ha cominciato ad innamorarsi della musica sin da quando aveva solo sette anni. Una passione che l'ha portata a vivere varie esperienze in Italia e all'estero che le hanno permesso di crescere musicalmente e soprattutto di affinare la sua personale ricerca musicale.Sperimentando, ricercando nel pop qualcosa di innovativo e mettendoci del suo, Silvia Rita sente l'esigenza di scrivere la sua musica e riuscire a comunicare qualcosa con essa, con l'esigenza di dar voce a un universo di silenziosi pensieri e sensazioni.Nel corso della trasmissione, le esibizioni dei concorrenti saranno valutate dai quattro giurati e dal Muro Umano, composto da 100 personaggi tra cantanti, esperti del mondo della musica e volti noti dello spettacolo e che quest'anno comprenderà anche la "giuria popolare", dieci volti selezionati tra le candidature arrivate via social.Chi riesce a conquistare la giuria e il Muro può proseguire il suo percorso, mentre i due concorrenti che otterranno il punteggio più basso si sfideranno per l'eliminazione.L'avventura di Silvia Rita inizia questa sera in prima serata, con tutto il tifo da parte dei suoi concittadini.