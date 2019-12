Simboli fallici sulla serranda di una attività, gli studenti trasformano l'idiozia in arte

Sette serrande imbrattate con simboli fallici. Un evento triste che ha colpito lo scorso settembre, una nota palestra per sole donne di Trani. Un'azione premeditata di un uomo mascherato.E così, per contrastare ogni atto di violenza e offesa, nasce l'evento "L'emozione sopra il rancore", in collaborazione con il Liceo Artistico di Corato e patrocinato dal comune di Trani. Nei giorni scorsi sono state affidate le sette saracinesche a sette studenti del liceo artistico che, grazie al loro talento, sono riusciti a trasformare i disegni rappresentati in sette differenti espressioni artistiche capaci di provocale un'emozione dell'osservatore.Sotto l'occhio attento di una giuria di critici d'arte e giornalisti, sono stati decretati i migliori dipinti.