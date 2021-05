Sindaco e vicesindaco negativizzati. De Benedittis: «Tornato, con grinta, al lavoro»

Esito negativo dell'ultimo tampone per il sindaco Corrado De Benedittis e il vicesindaco Beniamino Marcone. Entrambi avevano comunicato di aver contratto il coronavirus lo scorso 20 aprile e per entrambi è giunta ieri la bella notizia della negativizzazione.Oggi il sindaco è tornato a sedere alla sua scrivania: «Sono tornato, con grinta, al lavoro. Ho subito firmato, questa mattina, una serie di Atti d'Indirizzo del Sindaco, orientati a sbloccare una serie di criticità: manutenzione Cimitero comunale, bagni pubblici, aiuole cittadine, manutenzione canaloni via Castel del Monte e via San Magno, fontane, rimozione vasche vuote di via Duomo, richiesta chiarimenti su spazzamento e pulizia strade. La città decadente che abbiamo davanti, strade al buio, palme secche, rifiuti ovunque, strade sporche, piste ciclabili fantasma, è la città ereditata. Lavoriamo, con differente metodo, a una città molto diversa, che non crolli mai più, daccapo, su se stessa, come castello di carta al vento».