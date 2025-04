Sorpreso con la droga, si scaglia contro i Carabinieri: in carcere

A spasso con la droga - un mix di cocaina, marijuana e hashish, un 21enne finisce nei guai. Ad arrestarlo in flagranza di reato, mercoledì sera a Corato, sono stati iche probabilmente lo stavano tenendo d'occhio. Perl'ipotesi di reato è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.L'uomo, noto alle forze dell'ordine per precedenti reati, è stato fermato per una verifica di routine nei pressi della propria abitazione, ma nel tentativo di sottrarsi al controllo, avrebbe tentato di fuggire e di dileguarsi a piedi, per poi reagire con violenza contro i due militari. Un atteggiamento, il suo, che gli è costato l'accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, contestato in concorso alla madre, di 49 anni, che insieme al figlio si sarebbe scagliata contro l'equipaggio dell'Una volta calmato, è stato sottoposto ad una perquisizione personale. E le sorprese non sono affatto mancante, anzi. Addosso all'uomo sono state sequestrate alcune dosi di, per un totale di pochi grammi, oltre ad una somma di denaro ritenuta dagli investigatori coratini «il frutto dell'illecita attività di spaccio» al dettaglio in città, in modo particolare nella zona attorno a piazza Vittorio Emanuele. Tutto il materiale è stato poi sottoposto a sequestro.I due - madre e figlio -, su disposizione della, sono stati arrestati in flagranza di reato: l'uomo, a cui è contestata la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato rinchiuso nel, mentre per la donna sono stati disposti ipresso la propria abitazione.