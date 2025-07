"Soundtrack Night": Rino Campanale dirige l'AlterSinfonietta per l'estate coratina 2025

Giovedì 24 luglio con inizio alle ore 20.00 (porta ore 19.30), nel Chiostro di Palazzo di Città. nell'ambito della Rassegna "Sei la mia città 2025", il cartellone degli eventi estivi a cura del Comune di Corato, si terrà il concerto "Soundtrack Night: Suoni e immagini di celluloide".Si tratta del primo degli appuntamenti in programma a cura dell'Associazione AlterAzioni, inseriti nella mini rassegna "Suoni e stili a colori per un mondo di Pace", la proposta estiva della stessa associazione, premiata dal bando promosso dal Comune di Corato.L'evento vedrà protagonista l'Ensemble di Archi AlterSinfonietta diretto dal maestro Rino Campanale, in questa circostanza anche autore degli arrangiamenti in programma.Il repertorio selezionato propone celebri colonne sonore: Nino Rota, Ennio Morricone, ma anche Williams, Zimmer e i musical più recenti in arrangiamenti originali appositamente realizzati per questo ensemble dal maestro Rino Campanale.Il concerto. sarà arricchito dalla video proiezione delle scene più iconiche dei film proposti in una selezione a cura del maestro Vito. Liturri.L'Ensemble AlterSinfonietta è una formazione già applaudita in altre occasioni non solo a Corato, ma anche in altri comuni pugliesi, recentemente ospite a Lecce per la Festa della Musica 2025, è una formazione di recente costituzione composta dai maestri del quartetto d'archi AlterAzioni affiancati da giovani musicisti studenti dei Conservatori di Bari e Foggia, o che hanno da poco concluso il loro percorso di studi.Per questa occasione l'ensemble vedrà protagonisti i maestri Clelia Sguera e Daniele Lonero ai violini, Francesco Lisena e Leonardo Zonno alle viole, la prof.ssa Donatella Milella, al violoncello, affiancati dai giovani musicisti Andrea Rizzi e Ilaria Di Molfetta, ai violini, e Donatella Pepe al violoncello, Massimo Allegretta al contrabbasso e con la partecipazione del chitarrista Leonardo Lospalluti, coautore degli arrangiamenti proposti.L'evento inaugura la ricca programmazione della rassegna proposta da AlterAzioni che proseguirà con il secondo appuntamento il prossimo 19 settembre con un concerto di musica jazz presso la Sala Verde del Comune di Corato con Alberto Parmegiani alla chitarra e Vito Liturri al pianoforte e ben quattro concerti presso l'Istituto Comprensivo "Tattoli-De Gasperi" con cui, anche per questa edizione, si è rinnovata la partnership voluta dalla presidente di AlterAzioni, Clelia Sguera, e la Dirigente Prof.ssa. Maria Rosaria De Simone, con l'intero Consiglio d'Istituto e il Collegio dei Docenti, per la promozione e la diffusione della musica tra le fasce più giovani della popolazione.Il Chiostro del Palazzo di Città, con la sua pietra bianca, è stata individuata come location ideale per questo concerto, luogo suggestivo e naturalmente dotato di una acustica particolarmente adatta per il repertorio cameristico, in caso di condizioni climatiche avverse sarà data tempestiva comunicazione di una location alternativa al chiuso.