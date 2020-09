29751 elettori, pari al 68.6% degli aventi diritto, si sono recati alle urne a Corato tra domenica e lunedì per le elezioni amministrative. Un dato superiore a quello registrato il 26 maggio del 2019 nel primo turno della precedente tornata, quando furono 28486, pari al 65.8% degli aventi diritto, i coratini a presentarsi al voto.09:50 - Sezione 15 ("Fornelli") parzialePerrone 80, De Benedittis 61, Bovino 38, Longo 5.09:46 - Le operazioni di spoglio nella sezione 26 non sono ancora cominciate.09:43 - Situazione di perfetta parità tra Perrone, De Benedittis e Bovino nella sezione 22. Poco suffragato Longo. Si conferma una tendenza in calo per il Movimento 5 Stelle come già emerso dallo scrutinio di lunedì sera inerente le regionali.09:40 - Non sono pochi, anzi, i voti disgiunti rilevati finora. Nella sezione 27 avanti leggermente De Benedittis.09:37 - Netto vantaggio di Gino Perrone nella sezione 3409:35 - La tendenza pare confermata: ci sarà un ballottaggio, nessuno dei competitor dà l'impressione di poter andare oltre il 50%+1 dei voti al primo turno.09:32 - Il dato, per ora, varia in base ai quartieri della città. Partita serrata tra Bovino e Perrone in alcune zone mentre su altre si afferma De Benedittis.09:30 - Le operazioni di spoglio avvengono in modalità differente all'interno delle diverse sezioni: alcuni presidenti di seggio hanno scelto di scrutinare completamente le schede, altri invece hanno deciso di dividere le schede secondo la preferenza del candidato sindaco.09:27 - Silenzio, per il momento, sui vari profili social dei quattro candidati.09:25 - Non si segnalano, al momento, particolari problematiche o ritardi, pur se l'atmosfera all'interno dei seggi è comprensibilmente vivace.09:20 - La non semplice comparazione tra i dati emersi in città dalle elezioni regionali (schiacciante affermazione di Michele Emiliano) e quelli delle comunali indurrebbe a escludere il successo al primo turno di uno dei quattro contendenti, ipotesi davvero poco probabile specie se si tiene conto del quadro politico piuttosto frammentato. È pur vero che, a differenza di un anno e quattro mesi orsono, il numero degli aspiranti alla carica di Sindaco è più "ragionevole".09:15 - Sezione 1, scuola "Cesare Battisti". Perrone e De Benedittis sembrano contendersi la prima posizione.09:10 - Secondo quanto emerge dalle primissime schede scrutinate ci sarebbe testa a testa tra Perrone, De Benedittis e Bovino. Più staccato il 5 Stelle Longo.09:05 - Le operazioni procedono speditamente, in particolare in viale Arno, nella sezione numero 5.09:00 - Via allo spoglio nei 44 seggi.