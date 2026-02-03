Liceo artistico
Scuola e Lavoro

Sport, neve e creatività

Il Liceo Artistico amplia l’offerta formativa con il progetto “Impari…amo sciare”

Corato - martedì 3 febbraio 2026 12.15
Un'esperienza educativa che unisce sport, benessere e crescita personale: è questo l'obiettivo del progetto sci sulla neve promosso dal Dipartimento di Scienze Motorie del Liceo Artistico di Corato, nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa rivolto agli studenti.
L'iniziativa nasce dalla volontà di offrire agli alunni di classi diverse un percorso didattico alternativo e altamente formativo, capace di integrare l'attività motoria con l'educazione alla salute, alla socializzazione e al rispetto dell'ambiente montano, sull'incantevole panorama che spazia dalle dolomiti del Brenta alla cima Paganella e alle altre montagne del Trentino.
L'iniziativa ha permesso agli alunni di confrontarsi con un ambiente naturale diverso da quello quotidiano, trasformando il paesaggio innevato in una vera e propria palestra a cielo aperto.
La pratica dello sci rappresenta non solo uno sport completo dal punto di vista fisico, ma anche un'importante occasione di sviluppo delle capacità coordinative, dell'equilibrio e dell'autonomia personale. Durante il soggiorno sulla neve, gli studenti sono stati seguiti da docenti di Scienze Motorie (Proff. Guastamacchia M., Mastromauro F. e Savino N.) e da istruttori qualificati, partecipando a lezioni teoriche e pratiche che permettono di avvicinarsi in modo sicuro e consapevole agli sport invernali. Il progetto favorisce inoltre la collaborazione tra pari, rafforzando il senso di gruppo e la condivisione di esperienze significative al di fuori del contesto scolastico tradizionale.
Particolare attenzione è rivolta anche agli aspetti educativi e valoriali: vivere la montagna significa imparare il rispetto delle regole, dell'ambiente naturale e degli altri, sviluppando responsabilità e spirito di adattamento.
Gli studenti, oltre alle quattro ore di scuola sci quotidiane, hanno avuto l'opportunità di vivere un'esperienza suggestiva come la ciaspolata notturna: un cammino di 4 km, con ciaspole ai piedi in un paesaggio innevato, illuminato dalla luna e da fiaccole.
Con questa iniziativa, il Liceo Artistico di Corato conferma il proprio impegno nel proporre una scuola dinamica e inclusiva, capace di valorizzare le diverse dimensioni della formazione degli studenti, unendo creatività, cultura e movimento in un percorso educativo completo e innovativo.
