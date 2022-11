IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA STAGIONE 15 dicembre 2022 POP

Roy Paci, Matthias Martelli

FRED!

regia ARTURO BRACHETTI



4 gennaio 2023 CONTEMPORANEO

Zebra

Silvia Gribaudi

GRACES



24 gennaio 2023 CLASSICO

Teatro Ghione

Giorgio Marchesi

IL FU MATTIA PASCAL

dal romanzo di Luigi Pirandello

musiche scritte ed eseguite dal vivo da Raffaele Toninelli

adattamento Giorgio Marchesi

regia GIORGIO MARCHESI, SIMONETTA SOLDE



31 gennaio CONTEMPORANEO

Uno&Trio

Antonella Carone, Tony Marzolla, Loris Leoci

TANTO VALE DIVERTIRSI

progetto, regia e enterpretazione Antonella Carone, Tony Marzolla, Loris Leoci

drammaturgia Damiano Nirchio



8 febbraio 2023 CLASSICO

Palcoscenico Italiano

Lucrezia Lante Della Rovere, Stefano Santospago

LA DIVINA SARAH

da "Memoir" di John Murrel

testo di Eric-Emmanuel Schmitt

traduzione Giacomo Bottino



16 febbraio 2023 CLASSICO

Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro/S.G.A.T./Tradizione e Turismo - Teatro Sannazaro

Massimo De Matteo

IL MEDICO DEI PAZZI

di Eduardo Scarpetta

e con Giovanni Allocca, Raffaele Ausiello, Andrea de Goyzueta,

Angela De Matteo, Renato De Simone, Luciano Giugliano,

Valentina Martiniello, Ingrid Sansone, Federico Siano



28 febbraio 2023 CONTEMPORANEO

Casa degli Alfieri – Teatro di Dioniso

Nunzia Antonino, Marco Grossi

SCHIAPARELLI LIFE

testo Eleonora Mazzoni

scena Maurizio Agostinetto

immagini in movimento Bea Mazzone

luci Tea Primiterra, Giuseppe Pesce

consulenza/costumi Luciano Lapadula, Vito Antonio Lerario, Maria Pascale

regia CARLO BRUNI



8 marzo 2023 CLASSICO

Compagnia Moliére / La Contrada – Teatro Stabile di Trieste

Emilio Solfrizzi

IL MALATO IMMAGINARIO

di Molière

con Emilio Solfrizzi, Lisa Galantini, Antonella Piccolo, Sergio Basile, Cristiano Dessì, Pietro Casella, Mariachiara Di Mitri, Cecilia D'amico

e con Rosario Coppolino



18 marzo 2023 CONTEMPORANEO

Luigi D'Elia e Francesco Niccolini | INTI

Luigi D'Elia

CAMMELLI A BARBIANA

Don Lorenzo Milani e la sua scuola

di Francesco Niccolini e Luigi D'Elia

regia FABRIZIO SACCOMANNO



28 marzo 2023 POP

RARA Produzione e CMC/Nidodiragno

Laura Curino, Antonio Cornacchione, Rita Pelusio, Max Pisu

PIGIAMA PER SEI

di Marc Camoletti

drammaturgia Paola Ornati

con Roberta Petrozzi e Rufin Doh



3 aprile 2023 CONTEMPORANEO

Malalingua

IL COLLOQUIO

con Giuseppe Scoditti, Fabrizio Lombardo, Alessandra Mortelliti, William Volpicella, Valentina Gadaleta, Marco Grossi, Alessandro Anglani e Augusto Masiello



16 aprile 2023 POP

Teatri di Bari, Seminal Film, Comune di Monopoli - Teatro Radar

Paolo Sassanelli, Lucia Zotti

QUANTO BASTA

scritto e diretto da ALESSANDRO PIVA



27 maggio2023 POP

TSA Teatro Stabile d'Abruzzo

in collaborazione con Stefano Francioni Produzioni

Lino Guanciale

NON SVEGLIATE LO SPETTATORE

musiche e regia di DAVIDE CAVUTI



Abbonamenti e biglietti

Le parole del vicesindaco Marcone

Il commento del Sindaco De Benedittis

Il rapporto con Teatro Pubblico Pugliese

Tanti i titoli della stagione di prosa, danza e musica 2022/2023 del Comune di Corato organizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese., questo il titolo scelto per la prima stagione teatrale, finalmente a pieno regime dopo le restrizioni imposte dalla pandemia.Si comincerà in musica, il 15 dicembre con, spetacolo di. La vicenda di un artista eccezionale e acclamato, che ha segnato la storia culturale e musicale del nostro Paese:Il secondo appuntamento in cartellone è per il 4 gennaio con lo spettacolo di danza,, drammaturgia di. Un progetto di performance ispirato alla scultura e al concetto di bellezza e natura che Antonio Canova realizzò tra il 1812 e il 1817. L'ispirazione è mitologica: le 3 figlie di Zeus -Aglaia, Eufrosine e Talia - erano creature divine che diffondevano splendore, gioia e prosperità.Una stagione che va dai grandi classici al teatro contemporaneo, passando per il teatro pop, con grandi nomi della scena italiana comeAmpio spazio, sarà, inoltre, dedicato alle compagnie pugliesi.Chiuderà la stagione, il 27 maggio,con "", per la musica e la regìa di Davide Cavuti. Lo spettatore sarà proiettato, con i piedi fortemente poggiati sulle nuvole, nel mondo della letteratura, del cinema e del teatro.Saranno avviati, inoltre, in continuità condello scorso anno, tre percorsi laboratoriali a cura di Tony Marzolla, Patrizia Labianca e Claudia Lerro, ai quali sarà possibile partecipare acquistando i biglietti per quattro spettacoli della stagione prosa, ad un prezzo ridotto.Dal 7 gennaio partirà, anche, lacon cinque spettacoli domenicali realizzati da alcune delle migliori compagnie italiane di teatro ragazzi e cinque matinèe per le scuole del territorio.Tre le opzioni di abbonamento: una "Full" per tutti gli spettacoli, una "Fai da te" per sei spettacoli e una "Contemporaneo" per quattro spettacoli di teatro contemporaneo, acquistabili presso la biglietteria del Teatro Comunale che quest'anno avrà una nuova sede: la palazzina di fronte al Teatro.I vecchi abbonati avranno diritto di prelazione dal 29 novembre al 2 dicembre: il martedì, giovedì e venerdì dalle 17 alle 19, il mercoledì dalle 10:30 alle 12:30.I nuovi abbonamenti saranno in vendita dal 3 dicembre nei seguenti orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 17 alle 19, mercoledì e sabato dalle 10:30 alle 12:30.I pacchetti "Fai da te" e "Contemporaneo" e i biglietti per i singoli eventi saranno in vendita dal 12 dicembre. nei seguenti orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 17 alle 19, mercoledì e sabato dalle 10:30 alle 12:30.Ai giovani, under 25, saranno garantiti biglietti ridottissimi a € 10,00 per tutti gli spettacoli e ordini.«Con non pochi sacrifici in questi anni bui contraddistinti da pandemia e crisi economica continuiamo a tenere accesa, nella nostra Città, la luce della cultura e dell'arte. Lo facciamo tenendo in primo piano l'arte del teatro e il suo luogo deputato: il Teatro comunale» ha commentato Beniamino Marcone, vicesindaco e assessore alle politiche educative e culturali.«Abbiamo moltiplicato gli investimenti in cultura nella convinzione che questi possano rappresentare volano necessario per crescere, ritrovarsi e riscoprirsi. Con la collaborazione e il sostegno del Teatro Pubblico Pugliese presentiamo una stagione di prosa di alto profilo e ben assortita caratterizza da nomi importanti del panorama teatrale italiano, ma contemporaneamente "abitata" da esperienze del territorio pugliese di grande valore.Tante saranno le forme in cui il teatro racconterà l'umano, le sue angosce, i sui rituali, le sue abitudini.Spesso, alle abitudini si attribuisce un'accezione negativa. In realtà le abitudini sono potenti riti interiori: la bussola dell'esistenza. Ogni scoperta, passione, libertà, avventura, acquista senso perché esiste un luogo dove tornare, un sistema di abitudini che rassicura e conforta. Il Teatro è la grammatica delle abitudini. Le racconta, ce le fa amare, ce le fa vedere, ne libera l'energia.Affianchiamo, alla stagione di prosa, la volontà di creare futuro. Con la Scena dei ragazzi continuiamo nell'intento di riservare massima attenzione ai più piccoli, ai ragazzi alle ragazze e alle famiglie. Qui costruiamo ed educhiamo. Ben cinque pomeridiane domenicali e cinque matinée riservati alle scuole del territorio. Una scommessa per andare oltre i confini e provare a sognare, costruire un mondo più bello».«Si apre una nuova stagione teatrale e lo si fa puntando in alto. La proposta è ampia e si rivolge ad un pubblico trasversale. Particolare attenzione è riservata alle fasce giovanili, per le quali si garantisce prezzo accessibile, incontri con le compagnie e laboratori. L'obiettivo, condiviso con il Teatro Pubblico Pugliese, è fare del Teatro di Corato un riferimento forte e autorevole del nord barese. Ringrazio l'assessore alla cultura Beniamino Marcone,per l'eccezionale impegno profuso, a tutto vantaggio della crescita culturale e sociale della nostra comunità».«Per noi è un orgoglio tornare anche quest'anno a collaborare con il Comune di Corato per una stagione ricca che vedrà alternarsi sul palco artisti di fama nazionale ai talenti pugliesi» ha affermato Giulia Delli Santi, dirigente responsabile attività teatrali del Teatro Pubblico Pugliese. «Il teatro è pronto ad accogliere il pubblico e siamo tutti felici di questo ritorno. Questo è il luogo dove si forma il pubblico, dove si cresce, dove si riflette sui temi importanti della quotidianità e lo si fa insieme, come un tempo si faceva nelle piazze. E per questo abbiamo pensato anche ai più piccoli con ben cinque domenicali dedicati a loro e alle famiglie e cinque matinèe nelle scuole. Una scommessa che ogni anno facciamo insieme all'amministrazione per proseguire nell'opera di formazione del pubblico e contribuire alla crescita dei cittadini di domani».