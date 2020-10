Stop per "Senti che Murgia!", annullate le attività del progetto Pro Loco

Era ormai tutto pronto per le attività di "Senti che Murgia!" organizzate dalla Pro Loco Quadratum nell'ambito dell'Avviso 2020 per la erogazione di contributi alle associazioni turistiche pro loco, con il patrocinio del Comune di Corato, UNPLI Puglia e GAL Le Città di Castel del Monte.A partire dal 31 ottobre l'associazione di promozione turistica e culturale coratina avrebbe proposto eventi e iniziative tese a vivere il territorio rurale e a "sentire" attraverso i cinque sensi ciò che la natura e il territorio hanno da raccontare e a lasciarsi trasportare dalla mobilità dolce.Progetto che, però, subisce lo stop «in ossequio a quanto indicato dal recente DPCM, relativo all'emergenza sanitaria Covid-19», come comunica la Pro Loco "Quadratum".«Tutte le attività del progetto "Senti che Murgia", programmate per i fine settimana 31 ottobre/ 1° novembre e 7/8 novembre, sono precauzionalmente annullate e procrastinate a data che sarà tempestivamente comunicata.Siamo rammaricati, ma in questo momento è importante il rispetto delle indicazioni emanate, per la tutela della salute pubblica».