Studenti dell'I.I.S.S. “Federico II Stupor Mundi” in Ungheria per l'Erasmus+

Settimana di immersione su democrazia, attivismo e diritti civili a Budapest con focus su questioni sociali e rifugiati

Corato - giovedì 9 ottobre 2025 6.50
Sono giá cominciate le mobilità di gruppo all'interno dell'Accreditamento con i finanziamenti ottenuti dall'Azione KA121 2025 presso il Közgazdasági Politechnikum Alternativ di Budapest, Ungheria.
Una delegazione dell'I.I.S.S. "Federico II, Stupor Mundi", composta da Ilaria Grilli (4C), Domenico Abbattista (4D), Valeria Sophia Gaia Cantatore (4E), Ilaria Fucci (4E), Claudio Gioele Farnelli (4G), Simona Leone (4G), dalla prof.ssa Silvia Valente e dal prof. Vincenzo Antonio Gallo, sta seguendo, dal 5 all'11 ottobre, un ricco programma che prevede l'approfondimento del tema della democrazia in Ungheria, insieme ad altri due partner internazionali (Ungheria e Germania).

Le attività spaziano dall'icebreaking al tour della cittá, culminando in una sessione tenuta dall'Unione Ungherese per le Libertà Civili sul diritto di assemblea.
Il cuore del programma si concentra sull'attivismo e sulla sensibilizzazione pratica: i partecipanti sono coinvolti in attivitá riguardanti temi sensibili come le questioni sociali nelle aree rurali ungheresi e la situazione dei rifugiati, grazie alla collaborazione con ONG come l'Associazione Ungherese per i Migranti.

La teoria si fonde con la pratica anche attraverso la visione e la discussione di un film sull'attivismo e un workshop condotto dal Comitato Ungherese di Helsinki.
Il programma culmina nella sessione dedicata alla creazione di campagne: gli studenti e le studentesse italiani, tedeschi e ungheresi, suddivisi in gruppi, sono incaricati di sviluppare e finalizzare campagne di sensibilizzazione che comprendono interviste, cortometraggi e poster.

La settimana include inoltre momenti di integrazione culturale e sociale, come una passeggiata tematica interattiva nel quartiere ebraico e una serata conviviale che prevede la preparazione collettiva della pizza.
La conclusione del progetto Erasmus+ è dedicata a giochi a quiz e attività ludiche basate su giochi da tavolo, per ripassare in modo interattivo i concetti appresi. Le sessioni sono spesso intervallate da brevi "energizer" gestiti dagli studenti e momenti per partecipare alle lezioni curricolari.
