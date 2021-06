Studenti fuori sede: «Vaccini nella città di domicilio universitario»

A partire dal 3 giugno è possibile prenotare il vaccino anti-Covid a tutte e tutti gli under 40 e questo permetterà ai giovani, studenti e studentesse, di vivere con più tranquillità la quotidianità pur nel rispetto delle norme anti-contagio."Gli studenti e le studentesse fuorisede - dichiara Alessandro Digregorio, rappresentante in CURC per Link - hanno subìto maggiormente gli effetti della pandemia, questo anche a causa della loro mancata inclusione nel sistema sanitario territoriale. Per vedersi garantito il diritto alla salute tanti e tante sono obbligati a sostenere spostamenti tra regioni e province differenti, con un conseguente dispendio economico.""Già negli scorsi mesi all'interno del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari - afferma Michele Chiusano, rappresentante in CNSU per Link - avevamo fatto presente la necessità di dare certezze agli studenti e alle studentesse per quanto concerne il piano vaccinale. L'approvazione di tale richiesta è un importante passo in avanti per garantire a tutti e a tutte un percorso formativo completo nonostante la pandemia e permette di sbloccare le attività di tirocinio, ad esempio, garantendo i vaccini e i dispositivi di protezione individuali.""Per questo - dichiara Francesco Liaci, rappresentato in CURC per Link - come Link Bari, Link Lecce e Link Foggia, nel Comitato Universitario Regionale di Coordinamento abbiamo chiesto al Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, all'Assessore all'Istruzione, Sebastiano Leo, e all'Assessore alla Sanità, Pierluigi Lopalco che sia predisposta un'organizzazione logistica per permettere agli studenti universitari iscritti presso un'Università pugliese, di vaccinarsi nella città di domicilio universitario".