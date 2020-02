Sullo scooter con la droga, Metronotte mettono in fuga due presunti pusher

Serata movimentata quella appena trascorsa, in una via nei pressi dell'extramurale poco distante da Piazza Venezuela.Avendo notato un movimento sospetto da parte di due giovani in sella a due differenti scooter, uno dei quali senza targa, un vigilante della Metronotte ha voluto vederci chiaro.Un via vai inquietante, che lasciava presumere qualche losca azione da parte dei due. Il vigilante ha chiamato i rinforzi ed è uscito dall'auto. Alla vista della divisa i due hanno provato a scappare ma l'operatore ha provato a fermarli. Ne è sorta una breve colluttazione con i due che sono riusciti a divincolarsi, abbandonando i ciclomotori sulla via.Poco dopo, però, si è verificato un episodio ancora più inquietante. Un gruppo di persone si è diretto verso il luogo in cui erano fermi i motocicli, verosimilmente per recuperarli, nonostante lì ci fosse ancora l'auto della Metronotte. Il piano è fallito soltanto perché, nel frattempo, altre due auto della Metronotte hanno raggiunto il luogo, allertate dal collega. I malintenzionati non hanno potuto far altro che dileguarsi.Sono stati allertati i Carabinieri della stazione di Corato che hanno proceduto ad ispezionare i due motocicli. I sospetti del vigilante non erano infondati: nascosto nel motociclo i carabinieri hanno ritrovato un barattolo con all'interno della sostanza stupefacente.I motocicli e lo stupefacente sono stati sequestrati. Sono state avviate le indagini per risalire all'identità dei giovani motociclisti.